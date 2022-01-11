渣打新總行暨營業部落成中山區 導入Next Gen未來世代

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今（11）日舉行新總行大樓暨營業部落成典禮，渣打銀消金私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素貞今日指出，全新營業部是全台第一家全面導入渣打「Next Gen未來世代」嶄新概念分行，結合人性與數位化服務，同步實踐渣打集團永續發展藍圖的指標分行。未來，相同概念還將優先布局在主要都會地區的服務據點。

渣打集團已經宣示2030年前達成零淨碳排目標以及永續發展的願景，此次以「永續、共融」為規畫主軸的全新總行大樓，打造一個多元與彈性的工作環境，展現銀行未來全新想像風貌。

今日記者會上，渣打集團執行長溫拓思（Bill Winters）以及渣打銀行亞洲區執行長洪丕正，透過影片強調台灣在渣打集團中扮演的重要地位，以及看好市場將不斷擴大投資的長期規劃。

全新落成的渣打銀行大樓更是以落實永續為最高方針進行規劃，搭配智能感應的照明與溫控等智慧辦公系統更能有效節約能源消耗，導入全新識別系統的嶄新營業部，是渣打銀行繼台北、台中與桃園三處iWealth數位旗艦理財中心之後，對銀行未來風貌的全新想像。