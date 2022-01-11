最短命保單！和泰產隔離賠10萬急下架 金管會要查三點

和泰產險在2021年元旦推出防疫保單，年繳保費895元、保戶被隔離就賠10萬元、確診再額外給5萬元，但短短上路不到十天，就緊急宣布下架，金管會晚間說，和泰產這張保單是「備查制」，即便停賣還是會做商品審查。

保險局副局長張玉煇說，這張商品審查將有三大重點，一是隔離費用清償金額合理與否，二是公司風險管理有效性，三是商品費率合理性。

他說，保險局並未找和泰產說明，只是去了解和泰產這張保單的送審程序，和泰產表示這張保單並非新型態商品，因此會依規定用「備查」送審。

依規定，「備查制」是商品銷售後15天內須檢附資料送保險局備查。和泰產該張保單最晚得在本周內送保局審查。

張玉煇也說，金管會鼓勵業者開發多元保單，滿足民眾需求，保險業者需有完善風控和費率合理性，以確保公司清償能力，健全經營和維護民眾權益。

他說，就算和泰產停賣，但這類商品保險局還是會做三項審查：1.隔離費用清償金額合理與否、2.公司風險管理有效性、3.商品費率合理性。他強調，和泰產是一張費用補償保單，相關補償費用如何設計，和泰產都需要提出說明。

台灣產險公司去年狂銷403萬件的防疫保單最晚將在本月25日深夜12時失效，因該張保單虧損金額超過5億元，國內17家產險公司，絕大多數對於推出新保單承接台產商機態度審慎，僅和泰產險逆勢搶進。