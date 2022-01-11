10年房貸增265萬 遇升息每年利息至少多2萬
低利率環境持續，加上房價上漲負擔增加，國人購屋時房貸越借越多，根據聯徵中心資料統計，10年前國人平均購置839萬元的房屋，但去年第三季國人購屋平均房價達1155萬元，房貸金額也從10年前的572萬元增加至837萬元，多了265萬元、增幅近5成。信義房屋不動產企研室提醒，低利時代購屋人借好借滿，但一旦利率反轉，負擔增加也會很有感。
信義房屋專案經理曾敬德表示，為增加房價負擔能力與降低每月還款金額，30年期房貸漸成市場主流，且民眾已習慣市場的超低利率，現在房貸千萬元也不奇怪，但未來一旦出現升息循環，或連續性的「升升不息」，勢必增加購屋者負擔。
聯徵中心資料顯示，10年前民眾的平均申請房貸金額為572萬元，假設利率是1.4%的狀況下，升息0.25%後，每年房貸利息增加約1.4萬元；但去年第三季房貸平均金額為837萬元，升息0.25%後，每年房貸利息增加約2萬元，比10年前多出許多。曾敬德指出，未來兩年市場可能有連續性升息的空間與風險，民眾購屋前宜先預設未來升息的可能，避免過度槓桿。
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