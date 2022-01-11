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渣打新總行落成 夠綠夠環保強調永續與共融

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行今天舉行新總行大樓暨營業部落成典禮。圖/渣打銀行提供
渣打銀行今天舉行新總行大樓暨營業部落成典禮。圖/渣打銀行提供

渣打銀行今天舉行新總行大樓暨營業部落成典禮，不僅立下渣打銀行在台灣的另一個重要里程碑，更呼應渣打集團宣示2030年以前達成零淨碳排目標與永續發展的願景，朝最永續的國際性銀行目標持續邁進。

渣打銀行總經理韓德聖指出，這是自1985年渣打銀行在台開設第一家分行、2006年成功透過公開市場收購新竹國際商業銀行之後，另一個重大里程碑。以「永續 、共融」為規畫主軸的全新總行大樓，不僅呼應渣打集團宣示2030年前銀行營運達成零淨碳排目標，更打造一個多元與彈性的工作環境，展現渣打銀行對銀行未來風貌的全新想像。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素貞在分享未來渣打銀行分行規劃時指出，全新營業部不僅是全台第一家全面導入渣打「Next Gen 未來世代」嶄新概念分行，結合人性與數位化服務，也是實踐渣打集團永續發展藍圖的指標分行。未來，相同概念還將優先布局在主要都會地區的服務據點。

全新落成的渣打銀行大樓以落實永續為最高方針進行規劃，除了隨處可見的綠植以及環境友善的佈置，搭配智能感應的照明與溫控等智慧辦公系統更能有效節約能源消耗。再加上彈性工作環境的導入，讓以永續為核心的辦公空間設計更進一步融入人性，依人數比例配置高度可調電動辦公桌，讓人人都有機會使用到不同的工作環境設定。即使需要隨時與其他部門的夥伴協同工作，散佈在不同樓層的協作空間也都能被妥善運用，不再侷限於刻板的會議室中。

高速無線網路環境加上整合的辦公設備，讓渣打銀行大樓內的辦公空間充滿各種可能性。只要帶著自己的筆記型電腦，或是在充滿咖啡香的餐飲空間，或是專屬的空中花園，同仁都能在偏好的環境中工作，為客戶提供最有附加價值的數位金融解決方案。如果想小歇一會，專門規畫出來的休憩空間也有動態的籃球機或電子飛鏢可以舒展筋骨。如果只是單純想放空，全功能的按摩椅或是靜謐的冥想空間也能任君選擇。

總行設有休憩空間，工作累了可在躺椅上小憩片刻，充電之後再出發。記者/仝澤蓉攝影
總行設有休憩空間，工作累了可在躺椅上小憩片刻，充電之後再出發。記者/仝澤蓉攝影

渣打銀行

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