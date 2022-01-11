土建融動工期限三年？央行：銀行公會建議、尚在研議中

為杜絕建商養地風氣，中央銀行近期接連找銀行「喝咖啡」，擬對購地貸款採取更嚴格的限制，外傳央行擬推出動工期限最長三年、借款期限最長七年等規定，央行官員今（11）日回應，「此為銀行公會提出的建議、央行尚未形成決策。」

有媒體報導，央行將頒布房市管制四大規定，其中「一定期限」內動工為最長三年，未動工者借款期限最長七年等，央行官員表示，這些是銀行業者透過公會提出的意見，央行蒐集到業者的意見後，需一段時間才會形成決策，目前尚無所謂的四大規定，央行內部尚在研議中。

據悉，銀行公會日前收集各銀行實務作法及意見，最後彙整四大建議，提供央行決策參考，包含土建融最長三年內要動工，包括二年合理動工期加上一年展延期；逾期仍未開工，每年將加息至少半碼；土建融借款年限則最長以七年為限；以及前述控管均排除都更及危老案件。

至於這項規範是否能夠一體適用，央行官員表示，銀行公會所提的方案是多數銀行的原則性建議，若涉及情況較為特殊的個案，畢竟是銀行承擔授信風險，央行會予以尊重。至於建商延遲動工，銀行可否「加碼計息」或「收回貸款」，央行原則上尊重各銀行做法。

「銀行公會的案子，央行已經收到意見」，央行官員表示，現階段已經了解銀行實務上執行購地貸款業務的經驗，內部會繼續討論。官員表示，目前央行對於是否提供原則性指引或是訂定規範的討論，還沒到定案階段；按照過去經驗，如果涉及規定修正，須經常務理事會或是理事會通過，若僅是補強做法，則可能透過發布新聞稿或通函公告周知。

央行去年12月召開理監事會議，決議推出史上最嚴房市管制措施，央行總裁楊金龍當時表示，「央行金檢了50幾次發現，購地貸款的金額還是非常龐大」，會議後他即預告，針對「購地貸款切結一定期間內動工興建」，近日將找銀行開會，對於建商未能在一定期間內開工，如何建立一致性的規範，而這些規範，也會列入央行未來的金檢項目。

因此，對於購地貸款如何建立一致性規範，其實是央行第四波打炒房措施的後續，並非新一波打炒房措施。

事實上，金管會前波透過不動產專案金檢就發現，有銀行對購地貸款的借戶「無限展延」，讓建商貸款長達15年都沒有動工，驚動財經部會。