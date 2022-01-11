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星展料Q1美就升息 今年升息3次、美歐股表現優於亞股

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

星展集團今（11）日公布最新第一季經濟展望，仍維持上半年美元走強預測，預估走強到第3季，估美元指數Q1落在97.5、Q2落在98.5、Q3落在99.5，將走緩步升值趨勢，第4季稍微走軟。

對於美國聯準會（Fed）利率政策，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉預期，預期今年3月、第2季、第3季美國聯準會將各升息一次，每次一碼。

投資人關注美股、美元以及全球股市2022年表現，星展指出，回顧2021年，全球主要金融市場表現出現巨大的分歧，例如全球股市上漲約17%，但全球債券表現則下跌約5%；股市上，成熟市場報酬率高達20%，大幅優於新興市場的下跌4%。

展望2022年，在全球經濟復甦不平衡的預期下，星展預期全球金融市場仍將維持分歧局面。

對於升息前的股市震盪，以及目前美債10年期與2年期的期限利差，僅剩下約85個BP（1個BP等於0.01個百分點），星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉仍認為，殖利率曲線倒掛風險偏低。

他指出，市場擔憂，假設兩年期殖利率高於十年期殖利率，通常預告即將發生經濟衰退或熊市開始，因為在1999年與2005年就曾經出現殖利率倒掛，沒多久，美股見高點隨後進入熊市。

但陳昱嘉建議，投資人不用擔心，因時空背景不同。以通膨為例，當年市場預期通膨持久，美國聯準會（Fed）才採取積極升息；但2022年，星展認為美國聯準會認為通膨可控，不認為聯準會積極升息，依據市場最激進的預期，聯邦基金利率最高僅會到2.5%、不會到3％，認為聯準會不存在積極升息，料會漸進式升息正常化。因此，星展認為殖利率曲線倒掛風險偏低。

星展下調美國GDP預測至3.5％，分析顯示美國通膨壓力已經逐步達到高點，但預期企業獲利成長仍可望支撐股票市場表現，因此星展集團依舊維持股優於債的觀點，並相對看好美國、歐洲等成熟經濟市場的股票表現優於亞股。

持股偏好方面，大型科技企業將繼續處於領先地位，而元宇宙概念的出現，更將嘉惠星展自去年便持續看好的I.D.E.A.（創新者、破壞者、推動者和適應者）題材股票。此外，星展也相對看好醫療保健類股和金融類股。

對於近期最夯的原宇宙題材，陳昱嘉認為，未來5到10年的原宇宙相關概念將會持續，目前AR、VR眼鏡普及率雖然不高，但未來兒童上課或上班族上班，長期趨勢將可能看到AR、VR眼鏡使用率升高，認為原宇宙是不能忽視的主題。

台股有些小標的雖然有搭上元宇宙題材，但假設以配置單一個股，陳昱嘉認為風險偏高，基於宇宙題材將可能是輪動、甚或是大型公司發展機會，建議投資人假設要布局元宇宙題材，應做好分散投資組合，建議配置科技型基金或是ETF，以利進入元宇宙布局機會。

美國聯準會 升息

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