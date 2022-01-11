短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

和泰產險上周五(7日)發布新聞稿，宣布推出年繳保費895元，被保險人收到政府隔離通知書就賠10萬元、確診再額外給5萬元的防疫保單後，短短四天，在金管會保險局關切下，商品面臨下架命運。

該公司已經在網路上公告，這張新疫點零補償型專案，只賣到今晚18:00。

台灣產險公司去年狂銷403萬件的防疫保單最晚將在本月25日深夜12時失效，因該張保單虧損金額超過新台幣5億元，國內17家零售型的產險公司，絕大多數對於推出新保單承接台產商機態度審慎，僅和泰產險逆勢搶進。

和泰產險針對隔離就賠10萬、確診再額外給5萬的防疫保單，設有安全控管機制，以網路投保為主，胃納量五、六億元就不再承接。不過，該公司高層昨天被邀請到金管會「喝咖啡」之後，仍然無法說服保險局的官員。

據了解，保險局要求產險公司，防疫保單的隔離補償金額，不能超過5萬元。也因此，業界預料，和泰產未來新推出的防疫保單，隔離補償金額會一舉從10萬殺低至5萬，年繳保費可能不到500元。

和泰產的這張保單，上周五經媒體宣傳後，網路投保效果不錯，短短四天，已經賣了大約2萬件，若加上該公司自有業務部隊與保經公司的量，合計預估將近4萬件。