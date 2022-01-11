快訊

聯醫護理師染疫傳男友？黃珊珊：男CT值反而高 途徑要研究

桃園新增9本土足跡曝光 華勛市場、自助餐、早餐店入列

短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
隔離賠10萬的保單，即將絕跡。讀者/提供
隔離賠10萬的保單，即將絕跡。讀者/提供

和泰產險上周五(7日)發布新聞稿，宣布推出年繳保費895元，被保險人收到政府隔離通知書就賠10萬元、確診再額外給5萬元的防疫保單後，短短四天，在金管會保險局關切下，商品面臨下架命運。

該公司已經在網路上公告，這張新疫點零補償型專案，只賣到今晚18:00。

台灣產險公司去年狂銷403萬件的防疫保單最晚將在本月25日深夜12時失效，因該張保單虧損金額超過新台幣5億元，國內17家零售型的產險公司，絕大多數對於推出新保單承接台產商機態度審慎，僅和泰產險逆勢搶進。

和泰產險針對隔離就賠10萬、確診再額外給5萬的防疫保單，設有安全控管機制，以網路投保為主，胃納量五、六億元就不再承接。不過，該公司高層昨天被邀請到金管會「喝咖啡」之後，仍然無法說服保險局的官員。

據了解，保險局要求產險公司，防疫保單的隔離補償金額，不能超過5萬元。也因此，業界預料，和泰產未來新推出的防疫保單，隔離補償金額會一舉從10萬殺低至5萬，年繳保費可能不到500元。

和泰產的這張保單，上周五經媒體宣傳後，網路投保效果不錯，短短四天，已經賣了大約2萬件，若加上該公司自有業務部隊與保經公司的量，合計預估將近4萬件。

保單 產險 保費

延伸閱讀

讓大車學長方便用餐 HINO大車友善餐廳地圖正式上線

yoxi Lexus豪華多元車隊 限量奢華上路

台產防疫保單至少虧5億 同業不敢推隔離單搶到期商機

美元利變險 把年終變大

相關新聞

短短四天就下架？和泰產隔離賠10萬保單只賣到今晚六點

和泰產險上周五(7日)發布新聞稿，宣布推出年繳保費895元，被保險人收到政府隔離通知書就賠10萬元、確診再額外給5萬元的...

帶嫁妝好威！台中最貴豪宅攻上9字頭 大陸建設包冠亞軍

據實價揭露，大陸建設的七期綠園道首排豪宅「宝格」，去年11月20樓戶的實品屋，以總價約1.4億售出，換算單價達91.5萬...

期貨市場交易量持續成長 今年持續推出商品、調整制度

國內期貨市場110年交易量達3億9,220萬2,371口，日均量達160萬7,387口，較109年3億4,139萬3,3...

新台幣午盤暫收27.679元 貶值1.1分

新台幣今（11）日午盤暫收27.679元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯市場成交金額4.48億美元。

國泰投信基金申購限時優惠大放送

金虎年即將到來，不少民眾期待能領到眉開眼笑的年終獎金，也期盼新春拿到大紅包，讓新年荷包滿滿，但如何聰明運用資金，讓新的一...

投信發紅包 買基金0手續費大放送

鎖定福虎年第1季投資布局，多家投信陸續推出基金手續費優惠， 包括：日盛、元大、安聯、台新、柏瑞、瀚亞等逾十家投信業者，均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。