期貨市場交易量持續成長 今年持續推出商品、調整制度

國內期貨市場110年交易量達3億9,220萬2,371口，日均量達160萬7,387口，較109年3億4,139萬3,346口增加5,080萬9,025口，成長14.9%。

由於過去一年來台股表現優於其他亞洲市場，加上全球新冠肺炎疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減。除國內交易人參與程度隨市場熱絡程度持續增加，外資參與比重亦由109年的26.03%上升到31.46%，增加逾5個百分點。

110年臺灣期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、個股期貨、小型臺指期貨及臺股期貨。交易量的成長主要來自個股期貨及小型臺指期貨。其中個股期貨(不含ETF期貨)交易量為7,499萬4,818口，較109年大幅成長190.26%；小型臺指期貨交易量為7,178萬9,417口，較109年成長19.55%。

期交所110年除在本業繳出亮麗成績，亦秉持永續發展，善盡企業社會責任的精神。考量受新冠肺炎疫情影響，部分企業捐助減少，民間團體慈善活動多數取消，致各級政府社會福利資源及弱勢團體受贈物資深受影響，期交所回饋社會之愛心不中斷，持續統籌主辦食(實)物銀行捐贈等多項公益活動，累計捐贈物資金額突破2億7,000萬元，累積幫助113萬人次，成為弱勢族群及團體長期穩定之物資來源，111年將持續辦理捐贈，藉此拋磚引玉以吸引更多企業投入公益。

回顧110年期交所推動重要業務概略如下：

一、新商品挹注市場成長動能

為便利小額交易人參與，滿足市場需求，期交所於110年加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約。

期交所自110年2月降低股票期貨小型契約掛牌門檻，110年度加掛10檔股票期貨小型契約，迄今已有19檔小型股票期貨掛牌交易，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯詠（3034）及大立光（3008）等知名高價股標的，大幅增加交易人參與高價股之股票期貨交易機會。

另因受臺股指數持續走揚影響，股價指數契約規模及保證金均大幅提高。為降低參與門檻，提高交易人參與機會，期交所於110年6月及12月分別推出小型電子期貨及小型金融期貨，契約規模及保證金分別為原型期貨契約之1/8及1/4，交易人可以較低資金成本，精準執行更多交易策略。小型電子期貨110年交易日均量為3,628口，小型金融期貨甫於12月上市，頗受市場關注期待。

二、交易制度促進期貨市場健全發展

為強化期貨市場價格穩定功能，期交所自107年起分階段建置動態價格穩定措施，以減緩價格異常波動。107年至109年已陸續適用至國內股價指數期貨、臺指選擇權、國外股價指數期貨、匯率期貨及ETF期貨商品。110年再分別於6月及12月納入個股期貨及商品類期貨，期交所之期貨商品，皆已適用動態價格穩定措施，且適用動態價格穩定措施之商品交易量占全市場交易量已接近99.9%。

夜盤交易推出以來，交易量日益成長，110年度日均量逾31萬口，占日盤同商品交易比重逾3成，顯示交易人積極參與期貨市場夜盤交易。為提供更多夜盤交易資訊予交易人，110年12月新增揭示夜盤三大法人交易資訊，交易人可查詢了解三大法人參與夜盤交易情形，對交易人夜盤交易資訊掌握及買賣決策參考有所助益。

三、結算制度強化期貨市場風險管理

期交所刻積極建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，除持續向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手(QCCP)，亦積極協助業者瞭解相關制度，期交所於110年7月舉辦「建置店頭衍生性金融商品集中結算」線上座談會議，由金管會黃主委主持，邀集銀行、保險、票券、證券及期貨業者參與，總計2場線上座談會議逾120家金融機構相關負責人參加。

四、多元創新，深耕校園宣導正確觀念

期交所於資本市場藍圖「強化投資人保護與教育宣導」策略下，優先加強培育年輕人對期貨交易及風險控管相關知識，並以多元創新方式宣導。包括：

1.捐贈陽明交通大學管理學院成立「期貨智能研究室」，供該校師生運用最新電腦技術，進行期貨及選擇權相關學術研究，並於校園推廣期貨教育。

2.與政治大學創新國際學院合辦「年輕人須具備的期貨知識」通識課程，吸引逾500位學生選課，其中120位學生獲錄取選修本課程。

3.贊助致理科技大學製作5支期貨知識宣導影片，業完成拍攝並剪輯上架至YouTube平台，已逾20萬觀看人次。

4.舉辦「期貨與選擇權論文徵集活動」，邀請35所大專院校財金系所擔任活動學習夥伴並優先推薦投稿論文，共36篇學術論文投稿，其中21篇論文獲選於研討會發表。

5.舉辦「校園金融講堂與期貨校園徵才博覽會」，分別於高雄科技大學及臺北大學辦理，2場共約500名學生參加講座、逾800位學生至攤位詢問期貨商就業事宜。

6.舉辦兩階段「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，由全國大專院校學生組隊、指導老師推薦報名參賽，首次納入程式交易下單功能，共吸引456隊、近2千位學生組隊參賽。

展望111年，期交所將依金管會「資本市場藍圖」綱領，持續推動重要相關業務。包括：

一、 商品面

考量股價指數為國人最熟悉且最具需求之商品類別，亦為國際期貨市場主流商品，111年期交所將規劃以股價指數為主軸，推出與現有商品且有區隔性及互補性之股價指數商品，以提供交易人更豐富及多元之交易工具，滿足市場交易及避險需求。

二、 制度面

(一) 交易制度：

1.持續擴大適用動態價格穩定措施：為持續強化期貨市場價格穩定功能，111年上半年將納入電子選擇權及金融選擇權、下半年將擴大適用於ETF選擇權。

2.持續研議新增夜盤交易商品：夜盤於106年推出後至今已有21項夜盤交易商品，110年日均量逾31萬口，夜盤日均量占日盤同商品交易比重平均逾3成，顯示交易人積極參與期貨市場夜盤交易，為發揮夜盤即時因應國際金融市場提供交易、避險之功能，111年將持續依商品交易量及交易人參與情形，評估新增適合夜盤交易商品。

(二) 結算制度：

1.持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制：期交所規劃分階段提供新臺幣利率交換契約(IRS)及無本金交割遠期外匯契約(NDF)集中結算服務，第一階段將於111年7月提供結算會員新臺幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務，刻正協助金融機構申請成為店頭結算會員。另期交所亦持續向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手(QCCP)。

2.持續強化期貨集中交易市場風險控管機制：依「資本市場藍圖」規劃，接軌國際結算制度，期交所參酌國際主要結算機構作法，規劃調整期貨集中交易市場結算會員應繳存交割結算基金及市場發生違約時分擔金額之計算，採以風險為基礎之衡量方式，取代過去以結算會員業務規模為基礎之作法，以強化期貨市場財務安全防衛資源對違約風險之承受能力。另為促進期貨市場健全發展及保障交易人權益，期交所將持續研議強化期貨商辦理交易人風險控管作業，並視評估結果推動相關措施，以有效提高期貨市場風險控管安全。

三、 資訊面

(一)交易系統設備汰舊換新：為因應交易量持續成長，維持市場穩定運作，確保交易系統設備可靠及穩定。期交所考量現行期貨交易系統自106年上線即將滿5年，自109年起即進行設備汰換規劃、110年完成設備建置作業，111年將進行市場會測並規劃於第四季上線提供市場服務。新交易系統設備上線將使期貨市場交易效率與交易容量獲得進一步提升，提供期貨商及交易人更好的服務。

(二)強化系統效能及研議導入金融科技新技術：持續強化交易系統、結算系統及監視系統功能，優化系統架構及提升運作效能，以滿足新商品及新制度需求。另將持續研議相關金融科技(Fintech)如區塊鏈(Blockchain)、人工智慧(Artificial Intelligent)等技術導入之可行性。

四、積極參與公益活動，落實企業社會責任

為響應政府照顧弱勢公益政策，期交所秉持「取之社會，用之社會」及「金融業回饋社會」之理念，每年均提撥預算投入公益，以實際行動回饋社會。111年將持續辦理「生活物資」、「醫療設備」、「學生教育」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及其他慈善公益活動」等六大面向公益活動。期望透過各項捐助善舉，幫助弱勢族群及團體，帶動更多企業共襄盛舉，使社會在企業力量注入後，生活更加祥和溫馨。

展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，亦將秉持社會永續、企業永續之原則，善盡企業社會責任。期望臺灣期貨市場111年再創佳績，臺灣資本市場共榮發展！