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投信發紅包 買基金0手續費大放送

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

鎖定福虎年第1季投資布局，多家投信陸續推出基金手續費優惠， 包括：日盛、元大、安聯、台新、柏瑞、瀚亞等逾十家投信業者，均推出限時基金定時定額零手續費優惠，優惠內容包括定時定額精選系列零手續費，單筆手續費優惠等活動，提供節省投資成本的最佳工具。

觀察各投信業者的基金優惠專案，台股基金為主力選項，至於海外基金為去年表現亮眼的越南、全球產業、科技型、平衡組合型基金等為大宗。全球股市評價仍合理，台股受惠經濟持續回溫，建議投資人可定時定額布局。

日盛投信今年第1季針對日盛台灣永續成長股息基金、日盛全球智能車基金、日盛目標收益組合基金三檔精選基金，提供單筆申購手續費0.3%，定時（不）定額終身零手續費優惠；另一檔精選基金日盛越南機會基金則是推出手續費率為三折優惠。

台新投信針對2000高科技、北美收益、智慧生活等11檔基金，在3月31日前提供定期（不）定額0.25%起手續費優惠。

日盛投信表示，時序即將進入農曆年，倘若投資人獲得較大額的分紅或紅包收入，不妨運用「循環理財」讓投資更升級。「循環理財」主要訴求「長、定、抓」投資精神，抓大趨勢，趨勢照亮投資，就不用理會短線市場的波動起伏。

日盛投信投資團隊表示，展望2022年第1季貨幣政策焦點在升息循環，有望蓄積股市多頭上攻能量；EV/ESG為長線題材焦點，全球響應環保電動車及永續投資；由於成長動能為市場焦點，科技重鎮台股將坐擁成長實力；此外，亞洲新勢力焦點興起，中美貿易戰後順勢崛起的新興之鑽越南，是投資人不可忽視之焦點。

因此建議投資人第1季投資重心可放在具基本面優勢的股票型基金，包括：越南、台股及全球智能車基金都會是不錯的選擇，其中台股基金可以存股的角度將之視為核心資產，2022年全球主要央行的動向將引起資產面臨較大的利率風險，平衡組合型基金亦可列入核心資產之一，越南及智能車基金則建議可納入重要衛星配置。

台股 越南

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