三箭齊發助漲越股 富邦越南ETF虎年行情到

儘管2021年越南深陷新冠疫情衝擊，但越南股市不跌反漲，統計全球主要股市2021年全年表現，富時越南30指數年漲幅高達38%獨占鰲頭，除打敗大盤胡志明證交所指數的35.7%及東協五國外，更是MSCI世界指數漲幅20.1%的近2倍。富邦越南（00885） ETF經理人楊貽甯表示，基於資金動能無虞，且經濟基本面仍強勁、GDP走出後疫情復甦，加上技術面指標偏正向等三大利多，中期越股仍有行情可期，逢拉回建議擇機布局越股。

越南股市2021年能有此亮眼績效表現，歸功於越南政府的控疫措施及振興經濟方案。隨著時序進入至2022年，FED縮減購債計劃已啟動，在越南股市持續走高的同時，楊貽甯指出，目前越南資金動能無虞，越南證券集保中心(VSD)公布，2021年11月單月投資人新增開戶數達22.1萬戶，創歷史新高，首度站上逾20萬戶大關。隨著央行量價寬鬆已加速境內投資者將資金轉往股市，散戶入市將為越南股市帶來可觀的增量資金。

除了內資匯入推升越股外，外資FDI流入不間斷，亦將是未來越股漲勢推手，根據統計，2021年1月累計至12月20日，吸引37.4億美元外資直接投資(FDI)，其中新登記和增(減)資之金額達到18.1億美元，年比增長53.7%，新批准投資案件數量年比雖減少33.4%，但所登記之投資金額卻較去年同期增加7.7%，每投資案件的平均投資金額為108萬美元，較去年的67萬美元為高。FDI主要集中在房地產、信息傳媒和商業等三個領域，投資區域則以新加坡、韓國及荷蘭為前三大投資國家。儘管2021年受新冠疫情影響，但越南因相對廉價勞工及租金優勢，預期將持續吸引外資投入。

此外，越南2021年第四季GDP成長率由負翻正5.22%，2021年第三季上修至負6.02%，受惠製造業及出口自後疫情中復甦，楊貽甯分析，儘管2021年全年創下2.58%低成長，但市場對於2022年越南經濟展望仍持樂觀態度，多數看好越南今年仍將保有6%以上成長率，主要受惠全球經濟逐漸回暖，外需動能可望持續回升，將帶動越南加工出口產業鏈和出口產值，有利於越南未來經濟整體表現。

根據國際貨幣基金(IMF)經濟展望報告，2022年新興亞洲GDP成長率高達6.3%，高於發展中經濟體與成熟經濟體的5.1%及4.5%，其中預計越南將強勁增長6.6%，僅次於印度的8.5%增長幅度。在2022年全球量化寬鬆退場之際，真正具有成長動能的區域才可留住資金，越南將是首選的投資標的之一。

再就技術面分析，目前富邦越南(00885) ETF追蹤的富時越南30指數站穩在所有均線之上，5MA、20MA及50MA均線皆呈現上揚的態勢，MACD指標亦呈現黃金交叉，RSI(14)強弱指標則站穩在50之上，考量目前越南指數技術面仍偏正向，且相關指標尚未出現過熱的疑慮下，中長期越南股市仍有漲勢可期。