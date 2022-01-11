福虎生豐迎新年 華銀舉辦揮毫贈春聯活動

為了迎接壬寅虎年，華南銀行今年分別於1月10、14及17日舉辦三場「福虎生豐迎新年-揮毫贈春聯」活動。首場於昨天(10日)於華南銀行民生分行展開，與民眾一同除舊佈新，增添年節喜氣。

華南銀行董事長張雲鵬表示，農曆春節為我國重要的節慶，過年貼春聯更是應景習俗，去年首次舉辦三場「樂迎金牛年-揮毫贈春聯」活動，民眾反應熱烈，廣受好評。今年再度邀請書法名家孫靜及多位書法好手現場揮毫寫春聯，免費贈與來行洽公民眾，10日現場吸引許多民眾排隊索取，讓民眾提前感受過年的歡樂氣氛。

除民生分行外，華南銀行也將分別於14日及17日下午2點至3點30分，在中山分行及南京東路分行舉辦揮毫贈春聯活動，歡迎民眾踴躍前往索取。