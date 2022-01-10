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金控2021年獲利爆發寫多項歷史 一年多賺逾2,000億元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，整體稅後純益大賺5,806億元創歷史新高。情境示意圖。圖／Ingimage
15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，整體稅後純益大賺5,806億元創歷史新高。情境示意圖。圖／Ingimage

15家上市櫃金控公司2021年獲利出爐，整體稅後純益大賺5,806億元創歷史新高，並比2020年大幅成長53%，多賺了2,016億元，雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）均賺逾一個股本，合計獲利佔整體近半，且兩家獲利增長金額合計高達1,185億元，則占總體增長金額的六成，獲利五強的另三家金控--元大金（2885）、中信金（2891）與開發金（2883），2021年也都比2020年多賺了上百億元。

15家金控合計獲利登高外也各自精采，只有兆豐金（2886）一家2021年獲利沒有創自家歷史新高，以及年增率不到雙位數。其他14家金控獲利創新高、年增率也亮眼，年成長超過四成的，包括富邦、國泰、元大、開發、新光金（2888）、台新金（2887）、華南金（2880）七家上市金控，即將併入富邦金的上櫃金控日盛金（5820）也成長四成。開發金獲利年增率近1.8倍，則是成長幅度最高的金控。

不過，雖然多達14家上市櫃金控全年稅後純益創新高，但不表示其EPS也同創新高，會因其資本額變化而有所差異。另外，部分金控獲利創新高，包含有一次性利益認列因素，例如開發金賣大樓、台新金併購有廉價購買利益等。

富邦金 台新金 開發金 元大金 國泰金 兆豐金 中信金 新光金 華南金

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