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放大你的年終獎金！5家銀行數位帳戶擁2%高息

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

想讓年終獎金變大嗎？2022年只剩LINE Bank、台新銀、聯邦銀、北富銀、和華南銀等5家銀行數位存款帳戶，還有2%台幣高利活儲可賺，如遠銀「揪團」2.6%高息，2022年已正式退出戰局。

「數位存款帳戶」最大優勢是，民眾免趕銀行三點半、在家就可線上開銀行戶頭，還享有比銀行牌告活儲息（0.1%）還高10~20倍（2%）的存款年息、及每月多次跨轉、跨領免手續費的好處，讓民眾趨之若鶩。

2022年數位存款帳戶還有2%高息者，以聯邦銀幾乎無條件、存戶就可輕鬆存10萬、拿2%是網友中最推，台新銀Richart帳戶存30萬、拿2%，額度最高，但「限新開戶」，LINE Bank的2.2%活存息最高但額度僅5萬元較低。

聯邦銀New New Bank可享最高10萬元、2%數位帳戶延續到2022年7月20日止，跨轉或跨提有免費各10次優惠，但跨轉限用聯邦銀ATM或APP轉帳才可享優惠。

台新銀Richart帳戶是到2022年6月底前，新戶無條件享有最高30萬的2%活存息，不須再有額外2萬元轉帳條件，等於是為了大舉吸收新戶下重手；但舊戶得開外幣活存或買基金，才有1%活存息。

LINE Bank則是到2022年3月底止，推出「口袋帳戶」2.2%活存息。口袋帳戶就是在LINE Bank主帳戶中、再開一個子帳戶，直接將錢轉到子帳戶中就可享高息，但一個人只能開一個口袋帳戶，上限5萬元比台新銀Richart帳戶30萬還低。

華南銀SnY也是到2022年3月底，存戶得存至少10萬元中的5萬元額度可享2%活儲息，但得先用華銀APP先消費或繳稅費等，若是舊戶則可直接享2%，算是對舊戶最好。

北富銀myMoney數位帳戶則享最高5萬元、2%活存息，但沒有提供任何跨提或跨轉優惠，但這2%可持續到2022年底，優惠期最長。

台新 LINE 數位帳戶

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