開發金去年大賺350億元創新高 EPS 2.34元

開發金控（2883）今（10）日公布2021年12月與全年獲利，2021年12月自結稅後純益17.10億元，全年稅後純益達350.02億元，比2020年全年獲利大幅成長將近1.8倍，創下歷史新高，每股稅後純益(EPS)2.34元。

開發金控表示，法人買超持續推升去年12月份資本市場走勢，開發金控主要業務皆維持穩健表現。子公司凱基銀行去年12月份獲利主要來自利息及手續費收入等核心收益，金融交易業務亦有穩健表現，去年12月份稅後獲利3.56億元，累計全年稅後獲利41.36億元。台股去年12月份持續表現活絡，帶動包含經紀、資本市場、衍商等各項業務挹注獲利，子公司凱基證券去年12月份稅後獲利11.52億元，累計全年稅後獲利129.01億元。中華開發資本去年12月份稅後獲利3.48億元，主要來自於投資部位評價增長，累計全年稅後獲利98.94億元。中國人壽去年12月份稅後獲利為1.24億元，累計全年稅後獲利285.40億元。

開發金控於2021年交出亮麗成績單，並完成多項重要里程碑，包括透過股份轉換方式，正式將中國人壽納為100% 持股之子公司。展望2022，開發金控的競爭力及經營綜效，包括壽險、銀行、證券和私募股權/資產管理之相關業務推展，將可進一步獲得強化；未來開發金控將持續擁抱創新和人才，以客戶為中心，並擴大數位化應用，為客戶、員工、股東和社會提供永續金融解決方案。同時落實ESG的承諾，善盡企業公民社會責任，回饋社會。