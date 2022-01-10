年節需求大 央行估春節最後營業日新台幣發行額再創高

2021年台灣經濟成長表現佳，今年農曆春節最後一個營業日，新台幣通貨最高發行額將可望上看3.285兆元，將可望續創歷史新高，估較去年最高發行額可增加逾2,000億元，年增率7~8％。

中央銀行官員今（10）日指出，去年農曆年最後營業日，新台幣通貨發行額首破3兆元、達3.065兆元，估計今年也有機會再破3兆元，全年成長率7～8%不會令人驚訝，通常會再創新高，主因為去年景氣不錯。

中央銀行過往會公布農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額，去年為3兆650億元，寫歷史新高，年增率為9.73％、去年年增幅創下17年新高。

而通貨發行額指的是央行發行的新台幣鈔票及硬幣，每逢農曆過年前，民眾有發放壓歲錢、採購年貨等需求，因此，農曆年前的最後一個營業日，新台幣發行額都會達到高峰。

如果按照央行預估，今年通貨發行額年增將超2,000億元，代表民眾對新台幣鈔券以及硬幣需求仍然相當熱烈。