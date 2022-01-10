壬寅水虎年套幣熱賣 央行：網路4.5萬套一掃而空

虎年套幣賣得嚇嚇叫，中央銀行發行局局長鄧延達今（10）日宣布，1月4日開放網路4.5萬套預購成績踴躍。到今日為止，網路預購套數高達5.5萬套，其中以預購1套人數最多、超過8,600人，2套其次，3套第三高，第四高為預購10套的民眾。

鄧延達說，預購10套的推估多為企業代表，因為內部需求，因此預購套數一次會達到10套。

因預購數量太過熱門，遠超過原本準備的4.5萬套，鄧延達指出，將用抽籤方式，明（11）日早上9點，台銀將利用簡訊與E-mail發放最終結果。

基本上，只要購買4套（含）以下的民眾，都可以全買到，最多一人只能買到5套，「第六套以上就沒有了」。

中央銀行在1月4日宣布發行「壬寅虎年生肖紀念套幣」，每套定價1,800元，發行量續降至9萬套，二度採取雙軌並行銷售，包含網路預購以及實體購買，實體在19日在台灣銀行各分行臨櫃公開發售4.5萬套，每人每次限購兩套。

鄧延達說，虎年套幣網路預購賣得嚇嚇叫，推估與經濟發展不錯也有關係，去(2021)年經濟成長率達6％，大家都有賺到錢。

他也提醒，網路預購套幣成功的民眾，記得要去繳費。官員以去年為例，去年是第一次實施網路預購，5萬套預購中，86％成功預購，但其中僅有七成完成繳費。

今年有8673人預購1套套幣，6571人預購2套，2096人預購3套，第四高為1299人預購10套，也有1135人預購5套，其餘套數預購人數未超過千人。

官員提醒，成功預購套幣的民眾，19日開始的一個月內，可以前往當初預購選擇的分行領取，達到分流防疫。

央行自2005年開始，每年農曆春節前發售的第二輪生肖紀念套幣系列，後續推第三輪生肖紀念套幣，2022年發行第三輪第六套五年套幣，其中最熱門為龍年套幣，蛇年則偏向較冷清。