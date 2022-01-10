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普生去年營收5.5億元、年增16.02％ 創歷年新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

精準醫療大廠普生（4117）今（10）日公告2021年12月合併營收3,007萬元，月增13.24％。由於2021年各國新冠肺炎檢測仍保持一定需求，挹注集團旗下新冠肺炎相關檢測產品銷售力道，帶動2021年全年合併營收5.5億元，年增16.02％，並改寫歷年新高之記錄。

普生表示，今年全球新冠肺炎病毒變異株不斷出現，目前具傳染力更強的新冠變異株Omicron擴散，使各國針對防疫規範及篩檢措施要求提升，帶動旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品銷售動能強勁，再加上旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室持續擴大新冠肺炎檢測業務挹注，皆係創造普生2021年全年營收刷新歷年新高之關鍵。

普生指出，此波Omicron病毒來勢洶洶，各國積極嚴加警戒阻止疫情擴散，集團旗下RT-PCR核酸試劑僅需1至1.5小時的反應時間，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測，且超過九成以上的檢測準確率。

由於新冠肺炎病毒新型變異株，是病毒主要依附在表面的棘蛋白（簡稱S蛋白）進行突變，與RT-PCR核酸試劑檢測的三個病毒變異位點，皆不是新型變異株突變之位點，仍可透過RT-PCR核酸試劑檢測有效篩檢是否染疫。

隨著各國加大防疫監控力道，有助於創造集團旗下新冠肺炎相關檢測產品銷售、以及旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室良好業務環境，挹注整體營運保持良好成長動能。

展望2022年第1季，普生維持審慎樂觀看法。在近期新型變種病毒肆虐情況下，奠定全系列新冠肺炎檢測產品良好接單環境；加上，先前巴基斯坦地區客戶拉貨延後之訂單有望逐步拉貨認列挹注下，皆有望推升整體營收持續放大。

除此之外，普生仍積極全方位深化大健康領域布局，隨著2021年第4季正式亮相CellBio™新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，進一步完善普生於精準醫療領域業務需求，透過與國內多家醫院急診所緊密合作、以及攜手富邦人壽進行異業結盟等策略，穩步開拓癌症液態活檢市場業務表現，創造集團營運新一成長引擎。

肺炎 普生

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