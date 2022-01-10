富邦金去年大賺1,446億 奪金控EPS和全年獲利雙冠王

富邦金（2881）奪下2021年金控每股和全年獲利雙冠王！富邦金今（10）日公布2021年12月自結，宣布去年大賺1,446億寫新猷，較2020年同期大幅成長60%，每股稅後純益（EPS）為12.49元。

截至12月31日，富邦金控已取得日盛金控（5820）58.39%股權，而富邦金於2021年12月認列日盛金投資收益1.2億元。

富邦金控指出，主要受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控累計2021年全年稅前純益、稅後純益及每股盈餘皆創下歷史新高，連續13年蟬聯金控每股獲利王，成績相當傲人。

富邦金控2021年12月底淨值約9,500億元，普通股每股淨值72.36元。2021年12月單月自結稅後純益37.72億元；2021年全年稅前純益1,660.50億元、稅後純益1,446.06億元，

子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計2021全年稅後淨利皆創下年度歷史新高。

其中，主要獲利引擎富邦人壽全年稅後純益更首度突破千億元大關、達1,019.34億元，年成長68%。

受到2021年12月台股大盤拉升，當月指數終以上漲約4.5%作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾5,990億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。境內經常性避險成本（CS） 維持低檔（20bp以下），2021年12月單月、全年累積匯兌損益與避險成本，均明顯優於2020年同期，2021年底外匯價格變動準備金餘額逾100億。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計全年初年度保費及總保費各338億元及484億元，全年稅前純益達58.5億元，年成長89%，主因資本利得表現優異。

另一主要子公司台北富邦銀行，去年12月稅後純益13.38億元，年成長153%，累計2021年全年稅後純益187.78億元，獲利動能包括存放款餘額較去年同期分別成長16%及12%，帶動總資產年成長14%。

另外，財管商品銷量及AuM較去年同期分別成長14%及9%；信用卡業務上，J卡及momo卡帶動信用卡有效卡數及簽帳金額雙位數成長，全年簽帳金額首度突破3千億元，並且持續提供客戶刷卡優惠，延長J卡及momo卡回饋權益至今年上半年。

2021年12月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為759.72%，資產品質維持穩健。

子公司富邦產險2021年12月稅後淨損0.61億元，主因總公司大樓規劃重建，產生一次性報廢損失；累計2021年全年稅後淨利68.45億元，年成長21%。

子公司富邦證券2021年12月稅後純益3.09億元，累計2021年全年稅後純益70.77億元，年成長68%。

台股加權指數12月走升續創新高，台股全年日均值達4,781億元，富邦證現貨累計市佔率6.13%，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及金融部位等獲利皆較去年同期顯著成長。