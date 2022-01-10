林修銘：集保與基富通去年業績創新高

集保結算所董事長林修銘今天表示，集保去年營收100.33億元、獲利60.96億元，每股盈餘達13.99元，集保轉投資的子公司基富通證券去年獲利1.3億元，每股盈餘2.24元，去年10月打掉累積虧損後淨利仍有4000萬元，兩間公司業績都創歷年新高。

集保今天舉行年終記者會，談到集保未來的業務重點，林修銘說，集保結合了老中青三代，除了數位轉型，將會更致力傳承，未來一年希望讓三個世代在這個大家庭好好的團隊合作，創造客戶滿意方向，傳承和注重工作團隊和諧、敏捷思考和跨部門合作，將是未來重要的公司文化轉型，轉型成功後，將會交出更令投資人滿意的成績單。

林修銘指出，集保邁入下一個里程碑之際，今年也會擴大員額，不管是新進人員或高階主管，因為隨著集保多元化發展，需要更多外部資源，才能提供更好品質，未來會更開放，讓團隊合作更融洽。 公司在過去一年交出不錯成績單 ，未來希望更能擴大。

至於基富通方面，林修銘表示，今年邁入第六年，去年EPS 2.24元，賺1.3億元，而去年每年個月都有盈餘，過去累虧在去年10月就全部打掉，目前資產管理規模（AUM）超過800億元、超過21萬名客戶，基金申購量將近700億元；其中定期定額部分將近11萬人、金額約300億元。

他說，好享退還有6.6萬人持續扣款投資，好好退休去年推出後也有兩萬人參與，不過，創造盈餘不是基富通的主要目的，因此公司在財務自主後，會努力推廣企業社會責任。