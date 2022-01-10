疫情嚴峻憂換新鈔群聚 央行鼓勵今年包「數位紅包」

因本土疫情開始緊張，中央銀行發行局局長鄧延達今（10）日希望，民眾上實體分行兌換新鈔時，可以保持距離、戴口罩，今年更希望大家多使用「數位紅包」方式，希望年輕人可以協助年長者怎麼使用「數位紅包」。

至於數位紅包轉帳上限？央行官員指出，各銀行限額不同，約定轉帳單筆平均約200萬元，非約定轉帳單筆3萬元

中央銀行希望民眾可以使用手機轉帳方式發放紅包，除可避免人潮群聚，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。央行官員建議，民眾可以使財金公司打造的門號轉帳平台「手機門號轉帳（手機號碼轉帳）」服務，鼓勵民眾將手機號碼綁定銀行帳號後，就可以用手機號碼取代難記的銀行帳號轉帳紅包。

央行官員強調，防疫期間，可以善用手機轉帳方式發放紅包，此平台110年1月上行後，已經有30家金融機構加入，40萬戶綁定，有三種綁定方式，包含使用行動銀行、網路銀行、ATM。

如果要換新鈔，今年1月24日（週一）至1月28日（週五），計連續5個營業日。上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。現鈔多寡由需求決定，鄧延達強調，會滿足民眾需求，不用擔心。