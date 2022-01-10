過年換新鈔時間出爐！這天起「限時5天」 8家金融機構皆可換

農曆春節兌換新鈔，可以從1月24日（周一）開始，連續5個營業日兌換新鈔。中央銀行今（10）日宣布，開放台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局），為今年指定兌鈔地點。

如果想要兌換現鈔，中央銀行發行局局長鄧延達宣布，逢農曆春節，今年新鈔兌換日程訂於今年1月24日（週一）至1月28日（週五），計連續5個營業日。

在上述期間，7家銀行之371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，央行提醒民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。