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臺灣企銀去年獲利表現亮眼 創歷年最佳成績
臺灣企銀（2834）公布2021年度全年自結合併淨收益、各項提存前稅前淨利，數據皆比起前一年度成長，整體獲利表現亮眼，創下歷年最佳成績。
2021年1月至12月合併累計自結各項提存前稅前淨利109億9920萬元，於提列各項提存52億1941.5萬元後，合併累計自結稅前淨利57億7978.5億元，合併累計自結稅後淨利51億2673.2萬元。
合併每股稅前盈餘0.75元，合併每股稅後盈餘0.66元，合併每股淨值13.13元。
臺灣企銀表示，去年1月至12月自結合併淨收益241億2634萬元，較去年同期成長10.32%，各項提存前稅前淨利109億9920萬元，則較去年同期成長16.50%，以上皆創歷年新高。
臺灣企銀強調，於推展授信業務的同時，嚴格加強授信品質管控與風險分散，資產品質已大幅提升，逾放比率持續降減，2021年12月底逾放比率為0.28%，創歷年來新低；覆蓋率亦持續提升，2021年12月底覆蓋率為422.69%，亦創歷年來新高。
持續行衝刺中小企業核心放款業務，放款餘額及戶數皆明顯增長，財富管理業務成長幅度亦顯著，帶動獲利優於同期。將持續積極參與聯貸市場、擴大放款規模 ，提升中小企業放款市佔率及整體收益，使業務獲利多元化。
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