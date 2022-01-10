康和證券集團捐款200萬元 救助急難家庭

康和證券集團連續第四年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，2022年康和證券再由董事長鄭大宇領軍，率康和期貨董事長康景泰、公司同仁以行動力支持公益。

康和勇士車隊環台接力勸募已於1月8日完成14天1,300公里長征。董事長鄭大宇說：「只要有急難家庭，就會一直繼續騎下去。」偏鄉有各位勇士，就有希望，特別是在寒冷的歲末年初、資源缺乏的偏鄉，讓關懷變成一道溫暖光束，協助急難家庭慢慢走出困境，照出生命的光亮。

受新冠肺炎疫情影響，不少家庭因工作減少而陷入生活困境，有感於急難家庭急需各項物資資源，康和證券集團同時捐款200萬元予中華基督教救助協會「1919愛走動」專案，其中，鄭大宇以個人名義捐款100萬元，集團捐款100萬元，由長鄭大宇、康和期貨董事長康景泰代表公司捐款予協會。未來康和會以更多行動支持公益，形成善的循環，善盡企業社會責任。

許雅欽是康和證券的接力勇士，在這次探視關懷受助家庭中，有感而發地說：「我感覺有愛在我們與受助家庭中流動。我們所給予的不只是物資，而是情感的交流。第一個家庭的老媽媽失智，不能表達什麼，但我感覺她一直在跟我們道謝。第二個家庭年輕的媽媽生了8個孩子，現在肚子裡還有一個，還要照顧表妹臥床不起的公公。所居住的房子小到無法形容。」周宇也是康和的接力勇士，他說：「我們探訪的第一家是阿嬤帶6個孫子，住家像危屋。第二家是一個癱瘓的老人。我感覺我們來，是上帝要藉著我們將愛與恩典帶給他們。」

第20屆1919愛走動-單車環台募款活動，由55位環台募款勇士組成環台車隊，2021年12月26日出發，歷經14天109個鄉鎮1,300公里的愛心長征，每天騎乘約100公里，沿途並拜訪29個1919服務中心，關懷受助家庭。這屆是過往1919車隊參加勇士最多，也是募款最多的一年，總共募得1,357萬元，創下過往募款紀錄。