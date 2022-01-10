永豐首案東部綠能聯貸啟動 攜星耀能源倍增花蓮光電

永豐銀行擴大綠色金融服務觸角，統籌主辦台灣東部首宗綠能聯貸星耀能源旗下生豐電力5年期、新台幣32億聯貸案，上周五（7）日簽訂授信合約。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐擔任額度管理銀行並邀集台灣銀行及第一銀行共同參與，資金用於建置花蓮縣75 MW（Megawatt；百萬瓦）太陽能光電廠，預計今(2022)年底完工，可望加倍當地太陽光電裝置容量 。永豐銀行持續攜手企業及縣市政府活化土地運用，打造再生能源並邁向永續經營，以行動力挺綠能政策。

客製化綠能專案融資 攜手產業邁向永續

永豐銀行表示，旗下推動綠色金融不遺餘力，逐步推動屋頂型、地面型及水面型電廠以活化縣市土地運用，迄今合作電廠總裝置容量逾1.9 GW（Gigawatt；百萬瓩） ，約達1座核能發電廠；2019年起積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括去(2021)年上半年主辦向陽集團與下半年分別攜手大亞、雲豹集團及中租集團的漁電共生及地面型等聯貸案。

除長期深耕各類型綠能專案融資外，永豐銀行同步延伸觸角至多元金融服務，包括推出台灣首筆結合民間綠電交易的融資服務，協助企業接軌RE 100（Renewable Energy 100%；百分之百再生能源）；同時攜手售電業者打造綠電交易平台，以及發行全台首檔綠色及社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫。