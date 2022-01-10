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永豐金去年獲利創歷史新高 全年EPS 1.43元

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金（2890）上週五（7）日公布去(2021)年12月自結純益，自結單月稅後純益10.89億元，月衰退20.45％，累計全年稅後純益161.69億元，創歷史新高，年成長32.49％，累計全年每股稅後純益1.43元。

其中主要子公司永豐銀行去年12月稅後純益7.22億元，月衰退16.82％，累計去年全年稅後純益113.75億元，年增16.34％。永豐金控解釋，因去年12月提列一筆與中國大陸教育事業有關的呆帳費用，全數提列完畢，主因受到中國大陸官方政府政策影響，排除提列呆帳費用，永豐銀去年12月的手續費與利息淨收益與過去幾個月表現差距不大。

另一子公司永豐金證券去年12月稅後純益3.66億元，月衰退29.89％，累計去年全年稅後純益48.09億元，年增70.71％。永豐金控解釋，主因受到去年12月台股日均量較11月少了17%、18％左右，但永豐金證券市場市占率已經提升。

展望2022年，永豐金控表示，受到市場預期美國聯準會（Fed）至少升息2~3次影響，今年資金去化短線會以放款為主，估可望在升息階段、賺到利差財，債券布局則必須觀望十年期公債是否出現進場時間點。

永豐金控

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