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新光銀行資訊作業嚴謹 獲聯徵中心金質獎肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
新光銀行副總經理吳碧芬(右)代表接受獎項，銀行公會理事長呂桔誠(左)頒獎。新光銀行/提供
新光銀行副總經理吳碧芬(右)代表接受獎項，銀行公會理事長呂桔誠(左)頒獎。新光銀行/提供

新光銀行今(10)日表示，財團法人金融聯合徵信中心評鑑日前舉行第15屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會，新光銀行榮獲「金質獎-信用卡資料類」績優機構。

新光銀行一向秉持著「誠信、創新、服務、回饋」原則，積極落實企業永續發展，基於資訊互惠共享，依循聯徵中心的信用卡類資料報送作業要點及規範，貫徹且落實正確、即時與完整之信用資訊報送，重視報送品質及信用資訊查詢作業安全控管。

該行信用卡部負責聯徵中心資料報送與檢核，對於聯徵中心報送資料之作業，秉持嚴謹的態度，積極並深入了解報送檔案規格，建立有效之檢核機制，確實完成每日、每周、每月信用卡資料報送，如遇聯徵中心回覆檔之警示或剔退資料，即召開內部會議討論，檢視報送規則和聯徵中心的檢核邏輯，了解原因，蒐集、比對、分析，研擬解決方案，力求改善，提升報送品質。

在卡片資料及帳務資料報送，經聯徵中心檢核後的錯誤，不斷修正，持續改善卡片資料及帳務資料報送，該團隊本著應盡的職責，務求以最審慎與正確的報送品質，確保報送資料之正確性、即時性及完整性，始獲得此項殊榮。

新光銀行副總經理吳碧芬表示，很榮幸本次榮獲金質獎，將持續強化資訊作業，完善各項系統功能，秉持一貫嚴謹態度，遵循個人資料保護法、消費者保護法暨聯徵中心與主管機關相關規範，藉以此獎項為根基，精益求精，流程優化再精進，維護客戶權益，提升服務品質，希望來年能獲得更多獎項。

新光銀行信用卡這兩年來打造新光生活圈，結合全家、全聯和7-11刷卡優惠活動，拓展多元行動支付市場，滿足客戶需求。

信用卡 全聯 刷卡

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