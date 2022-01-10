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新光銀行房貸智慧鑑價 一分鐘知可貸額度

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

新光銀行今(10)日表示，推出房貸智慧鑑價系統，預計今年第1季擴大提供給一般客戶使用，民眾只要在網路簡單輸入地址、屋齡、坪數等房屋資訊，一分鐘內即可得知可貸額度，做為購屋、貸款時決策參考，同時在線上取得各項貸款訊息，感受新光銀行以客戶為導向的數位貸款新體驗。

新光銀行表示，現行查價系統是與外部廠商合作，所導入資料屬於廠商所有且為外部廠商的查價邏輯，價格依據及分析方式無法掌握，這次於去年12月30日上線的智慧鑑價系統，由該行數位資訊部歷時一年多，彙集銀行鑑價實務自行開發建置完成。

該平台結合新光銀行內部數十萬筆自有鑑價資料，加上實價登錄成交數據，以大數據分析方式，提供更精準且科學化的金融服務，讓業務同仁迅速掌握房價行情及可貸額度，有效提升服務效率及精準度，鑑價單位亦可透過系統自動化產出案例並導入行內鑑價報告，大幅節省人工鑑價作業時間。

新光銀行副總經理林俊辰表示，在房屋貸款業務上，鑑價工作是最前端作業，在現有人工估價基礎下，如何將金融服務與科技運用結合，以加速作業時效並提供穩定、客觀的房屋價格，一直是新光銀行很重視的項目之一，而發展、參與數位金融、大數據分析的自動化智慧估價，就是具效率的方式。

新光銀行持續發展數位金融，不斷在金融服務上精進創新，將金融服務與科技運用結合，近期新推出的智慧鑑價系統，提升服務效率及更便捷的金融服務。

數位金融 大數據 房貸

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