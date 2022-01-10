新安東京海上產險 通過ISO國際雙認證

新安東京海上產險今(10)日表示，該公司積極推動數位轉型，視消費者權益為企業永續經營的第一要步，由董事會從上而下帶領全體員工落實公平待客原則，致力提供客戶優質且心安的服務，取得「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」雙證書。

此舉肯定新安東京海上產險在資訊安全管理及個人資料保護作業的努力與重視，同時代表著與國際標準接軌，為國內少數在資訊安全管理及個資保護獲得ISO雙驗證的保險公司。

新安東京海上產險在公正第三方環奧國際驗證公司(TCIC)檢驗稽核下，於2021年12月底正式通過ISO 27001資訊安全管理系統，及ISO 27701隱私資訊管理系統雙驗證。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，為確保消費者權益能受到更安全及穩定的保障，不僅嚴格遵循主管機關資訊安全及隱私保護相關法規，不斷透過建構完整之防護、監控與演練機制，並定期舉辦相關教育訓練課程，培養人員高度的資訊安全與個資保護專業能力，凝聚觀念深植於企業文化並從中落實於日常業務，更改善各項業務降低風險，以增強營運穩定性及競爭力。

疫情期間，民眾對於線上服務需求迫切增加，新安東京海上產險為營造更安全的服務環境，抱持「堅持創新 數位改變」的精神，在資訊安全管理架構基礎中，兼顧客戶個人資料保護，以傾聽客戶的聲音砥礪內部精益求精，優化用戶體驗，提升客戶滿意。

該公司表示，將在立足於風險控管的核心職能上，持續善用數位科技的創新為保障社會大眾而努力；另外也順應法規調整、科技發展之趨勢，將公平待客原則與個人資料保護落實在保險業務的每一個環節，持續朝「提供客戶最優質的商品且貼心的服務」之目標而行。