陽信銀行去年獲利再攀新高 將招募60名專業人才

陽信銀行公布最新自結獲利情況，去(2021)年全年獲利43.81億元，超越38億元預算目標，達成率115%，創下歷年最佳成績。為因應未來金融環境變化並增強營運體質及強化財務結構，於年底增提備抵13.8億元，並打銷呆帳2.2億元，稅前每股盈餘1.017元。另截至2021年底逾放比為0.16%、備抵呆帳覆蓋率929.56%，對照金管會統計本國銀行11月份資產品質評估分析統計表，該行兩項指標皆優於同業平均，資產品質良好。

陽信銀行近十餘年來，延攬專業團隊，陸續聘任優秀經理人，充分授權進行業務改革與績效提升，順利完成轉型。繼去年完成盈餘轉增資11.27億元，以及現金增資10億元後，去年底資本額達302.95億元，總資產達6,550億元，淨值達384億元，分別成長8%及5%，資產規模穩定成長。相較2011年底，資本額增加175億元、總資產增加4,154億元；淨值則成長267億元，成長幅度達228%。

去年雖有疫情衝擊，陽信銀營運績效與規模仍穩定成長。2021年底存放款合計達9,932億元，淨成長759億元，即將達成存放款合計兆元規模。尤其，該行多年來積極配合政府政策，推動中小企業放款，2021年中小企業放款餘額年增194億元，成長幅度11%，第七度獲頒中小企業放款甲等銀行，適用相關獎勵措施，近年已陸續將十家簡易分行改為一般分行，達成全國105家分行皆為全功能分行的目標。

陽信銀持續推動金融生態圈，與網購商城-陽信商店街舉辦「賞利點回饋」，客戶申辦指定業務可獲得「賞利點」，1點等於新台幣1元，可至商店街折抵消費無上限。

因應業務快速成長，陽信銀蓄勢待發，積極延攬優秀經理人及副理級菁英共計60名，歡迎具12年以上銀行業務經驗、品德良好、熱誠積極態度者踴躍報名，經錄用者待遇從優。