研訓院調查：12月不動產風險指數創129個月來新高
台灣金融研訓院今(10)日發布去(2021)年12月台灣金融風險指數(TAIFRI)調查結果，不動產市場分項指數102.4、月增0.4，創下2010年4月以來新高紀錄。
研訓院表示，時屆年底的傳統購屋旺季，價量俱揚使得去年12月的不動產市場風險，較11月再度呈現升高。
股票市場方面，去年12月風險指數98.1、月增0.5，風險較11月小幅上揚。
研訓院表示，台股大盤本益比連續三個月微幅攀升，風險溢酬連續三個月略為縮小，股市風險連續第三個月上揚，但仍低於去年上半年。
整體而言，去年12月的TAIFRI較11月下滑0.1，連續三個月位於98左右，顯著小於2020年2至3月疫情爆發時，顯示去年第4季我國出口表現優於預期表現強勁，經濟表現佳，使得整體金融風險呈現和緩。
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