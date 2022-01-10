安聯人壽行動App全新升級 登入有機會抽iPhone

「安聯e服務Pro」重磅升級上線，數位服務 e 指完成，打造全「心」保戶體驗。因應行動通訊時代來臨，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽自2018年率先業界導入簡易快速登入的「安聯e服務」行動App後，於今年1月以「擴充保單重點資訊，整合數位生態圈內容」為核心訴求，升級推出安聯e服務Pro。

安聯e服務Pro除了重點資訊圖像化設計，清楚呈現投資型保單與標的資訊，讓資訊更具可讀性，幫助客戶更快掌握重要資訊之外；App更內建快捷選單功能設計，串聯安聯e網通，可線上辦理多項保單服務。

例如，基本資料變更、試算保單借款金額、線上進行保單借款，及行動繳費等功能。

安聯e服務Pro透過創意性、易用性、直覺式操作的設計，以更便民、更貼近民眾日常生活的多元數位服務，為保戶帶來全心感受。

FinTech年代，數位服務力就是企業未來的競爭力。安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總經理指出，數位服務力將是未來企業重要的競爭力關鍵指標，企業若不重視數位服務，就無法經營與客戶的關係。

安聯人壽2016年起即積極推展各種電子平台，讓保戶、民眾可以更直接的與安聯互動，「安聯e服務」行動App上線四年來，累計使用次數超過700萬次，客戶使用滿意程度超過80%。

為了讓客戶享有更好的服務體驗，安聯人壽耗時將近一年重塑保戶App，挑選投保不同類型商品與多元數位接觸點的保戶進行調查，優化後再推出安聯e服務Pro，讓保戶能夠在簡單的操作介面中，享有完整又實用的功能服務。

升級重點1：全新圖像式設計，導引直覺式操作，讓客戶快速掌握重要資訊

-我的投資：重點資訊圖像化設計，清楚呈現投資型保單與標的資訊，App內快捷選單功能設計，快速連結安聯e網通，在App介面上即可進行各項保單變更功能操作，是協助客戶財務規畫的好幫手。

-我的保單：提供被保人五大項保障總覽(身故保障、住院日額、重大疾病、癌症給付、意外身故)內容，並提供保障內容檢視，讓客戶迅速了解保單全貌。

-繳費專區：待繳費保單清楚提示，提供客戶多樣化的繳費方式選擇，保單繳費更便利。

-保單貸款：提供貸款總覽、貸款狀態與成數過高提示，App內可操作快速連結安聯e網通，進行保單貸款與還款作業流程。

升級重點2：強化操作便利性，優化使用者體驗

-個人化主畫面：提供保單查詢功能摘要(我的投資、我的保單、待繳保單筆數、健檢資格查詢)與理財目標設定與試算，讓保戶快速掌握個人保單重點資訊。

-簡易登入設定：提供簡易登入功能設定，生物辨識設定或圖形登入設定功能，30秒快速登入，App使用更便利。

升級重點3：資安防護升級，保護使用者帳戶安全

-未來將專屬安聯人壽網路會員使用。

-改版升級後每位網路會員僅能綁定一台行動裝置，提升資安防護與使用安全。

因應金融科技浪潮席捲全球，FinTech時代帶來服務模式劇變，安聯e服務Pro不斷優化保戶服務App，透過視覺化顧客導向之設計，運用圖像化元素，打造直覺又流暢的使用者體驗和介面，讓保戶隨時隨地體驗行動生活的方便與樂趣。

安聯e服務Pro上線同時，安聯人壽特別加碼推出「安聯e服務Pro全新改版 嶄新體驗」贈獎活動好禮雙重抽，即日起至2月28日為期兩個月，第一重好禮：只要更新或下載APP並成功登入「我的保單」，即可享普獎，馬上抽LINE POINTS 25 點，共1萬份，送完為止，更有機會抽中Apple iPhone 13 Pro 256GB。

第二重好禮：透過「安聯e服務Pro」完成申請任一線上保單變更功能，免抽即送 LINE POINTS 66 點，共5,000份，送完為止，每個會員帳號限領乙次。

活動詳情請上活動網址查詢。