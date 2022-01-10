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智慧台灣投資論壇圓滿成功 實體線上引資大獲好評

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
智慧台灣投資論壇圓滿成功。(台灣證交所/提供)
智慧台灣投資論壇圓滿成功。(台灣證交所/提供)

台灣證券交易所及元富證券共同主辦「Smart Taiwan 2022智慧台灣投資論壇2022」線上投資說明會，於1月7日圓滿完成。因國內疫情控制得宜，這次活動是繼2021年1月證交所與元富證券舉辦的首場實體及線上並行的引資活動後，再次以相同型式舉辦，深獲與會公司及投資人正面肯定。

市場投資風格瞬息萬變，這次為期四天的活動即以近期熱門的元宇宙相關智慧連結應用為題，邀請台灣相關產業的28家上市櫃公司，與近300位國內外機構投資人，進行61場一對一/團體會議，並延伸安排專題演講，使投資人瞭解台灣上市櫃公司在新投資熱點扮演的角色外，亦瞭解相關產業前景趨勢及ESG，獲得機構投資人熱烈迴響。

1月6日由證交所主辦英文專題演講，包括ESG及元宇宙相關的光學鏡頭產業前景介紹。活動由副總陳麗卿開場致詞，陳麗卿表示，台灣上市公司在全球重要ESG指數占有高權重，體現我國對ESG及永續經營之重視；而台灣公司科技競爭力佳，更在全球供應鏈扮演重要角色，相信在元宇宙等新興產業能獲得進一步成長機會。

證交所同仁深入淺出地介紹台灣上市公司落實ESG情形、與國際接軌現況、投資價值及願景，最後由元富投顧資深研究員演講「取像光學鏡頭於擴增實境之設計應用」，為投資人展現台股新亮點。

儘管疫情為商貿活動帶來巨大挑戰，但動盪之時，資訊透明及雙向溝通的價值益發重要；未來將隨時因應疫情，讓投資人與上市公司持續交流，推廣台股優勢及前景。本次證交所專題演講影片已置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。如欲觀看活動影片，請至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TWSE&MLink」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=163

證交所 光學鏡頭

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