柏瑞投信 獲三項《指標》台灣基金獎肯定

2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞投信榮獲三項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別，贏得最佳基金公司獎、最佳表現基金大獎及最佳表現定期定額基金大獎，表現優異。

柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加最佳基金公司獎評選，且在全球股票收益類別贏得傑出表現的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。最佳基金公司獎旨在表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理及企業實力，是屬於公司獎項。

在個別基金方面，柏瑞亞太高收益債券基金在亞洲高收益固定收益類別獲得最佳表現基金大獎的《同級最佳》獎。此外，柏瑞環球動態資產配置基金(基金配息來源可能為本金)，在「美元彈性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

根據《指標》基金獎網站說明，這些個別基金獎項為透過《指標》BlueOnion基金數據資料庫，以量化方式結合ESG因子所篩選出來，中長期表現優異且投組風險控管得宜的基金，且在各自同組別中排名第一百分位（1st/100）的基金，才能獲得《同級最佳》(Best-in-Class)獎項。

全球股債市延續多頭格局，不過，新冠變種病毒疫情有捲土重來之勢、美國聯準會(Fed)又將加快減債升息腳步因應通膨，2022年升息將至，特別股還能投資嗎？亞洲債市要如何觀察？多重資產又要如何布局？

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期聯準會(Fed)啟動縮減購債，使美國公債殖利率震盪，部分資金也因應Fed貨幣政策調整而暫時性流出特別股資產，影響其價格表現；然而以過去經驗來看，每次資金暫時性流出特別股後，反而創造買進良機，主因在於特別股的基本面並未改變。

展望未來，全球貨幣政策料由財政刺激接棒、挹注寬鬆資金，特別股複製歷史經驗機率大，穩健型與有息收需求的投資人不妨趁近期波動，分批卡位長期的收益機會，預期特別股的高信評(指數平均信評BBB)與長期的優質息收機會，終將吸引資金回流。

柏瑞亞太高收益債券基金經理人施宜君說，全球通膨數據維持高位已強化Fed升息預期，觀察過往啟動升息後，投資等級債的利差多出現收斂，成為票息外挹注總報酬的潛力，故升息期間投資級債仍具機會。新興企業債則受惠於中國大陸政策漸轉寬鬆、需求暢旺、較高殖利率優勢和近期擴大的利差，亦提供布局資本利得的契機。