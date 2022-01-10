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年終獎金到手 全球人壽建議分三類啟動退休規劃

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
尾牙季節到了，年終獎金也將入手，專家建議，少部分用作必要性支出，把大部分留下作為退休養老規劃，預約安心無憂的退休人生 。圖/全球人壽提供
尾牙季節到了，年終獎金也將入手，專家建議，少部分用作必要性支出，把大部分留下作為退休養老規劃，預約安心無憂的退休人生 。圖/全球人壽提供

又到了尾牙跟年終獎金發放的時刻，根據求職網調查顯示，有58.7%上班族預估將在「農曆虎年前」領到2021年的年終獎金；其中，年終獎金前五大用途，主要是過半數存起來、孝敬父母長輩、拿來發紅包、投資理財及用來還貸款。全球人壽提醒上班族，退休金的主要來源是自己的儲蓄，建議可善用年終獎金實現短、中、長期的目標，並儘早透過保險規劃啟動退休資產準備。

勞動部調查統計，2020年勞工預計退休年齡平均為61.6歲，較2019年多0.5歲，其中預計61歲以上退休者占54.1％，有增加趨勢；調查也發現，勞工規劃退休後生活費用來源，仍以「自己儲蓄」占78.4％最多，其次為「新制勞工退休金」、「勞保老年給付」。

不過，國人退休準備普遍不足，面對高齡社會可能帶來的長壽風險，連政府也積極推動國人退休準備平台，希望能協助國人及早開始準備退休金源。

全球人壽表示，不管是年輕人、中年級生，或是接近退休的高年級生，建議領到年終獎金後可依短、中、長期目標，分配比例來運用。

短期：1/5年終獎金必要性消費；以短期來說，可將年終獎金的1/5做為必要性之消費用途，畢竟辛苦了一年，總是要犒賞自己及家人一年來的付出，可以作為旅遊、美食、購物金等等，或是作為因應年節將至所需要發放的紅包錢。

中期：2/5年終獎金累積第一桶金；不妨提撥2/5為人生進階目標做準備，例如購車、買房頭期款的準備金，當獎金有增加時，提撥的金額可以適度地調高，比如目前年終獎金約5萬元左右，就可以提撥2萬元，若年終獎金成長到10萬時，就可以提高至5萬元，才能穩健達成最初設定的第一桶金的目標。

長期：2/5年終獎金準備退休規劃；這是做為長期退休規劃使用，以資產累積型保單「利變型壽險」為例，就是很好的退休金準備工具。常見的利變型壽險有利變還本壽險及利變增額壽險，民眾選擇時可依規劃目的選擇適合的商品。比如「利變還本型壽險」提供雙金流，可以滿足想定期領錢的需求，一般在投保後每屆滿保單週年日，即可領到生存保險金，直到身故；再加上宣告利率機制，有機會再領取增值回饋金，滿足退休後定期領錢，並享有景氣佳的額外獲利機會。

「利變增額型壽險」，則是適合有只需要累積退休金，或需要同時兼顧家庭保障及資產累積需求的民眾；對於預算充裕且想要快速累積資產的人，可選擇短年期繳費；若是預算有限，則可選擇長年期繳費來降低每期繳費壓力。

此外，如果商品有提供未來免收取附加費用，可將保單價值轉入投保年金金額「 只增不減」的利變型即期年金保險，就更有助於建立穩定的退休現金流，讓退休生活經濟更自主，並且可以真正享受安心樂活的退休人生。

年終獎金到手，上班族可分三類規劃啟動退休準備。圖/全球人壽提供
年終獎金到手，上班族可分三類規劃啟動退休準備。圖/全球人壽提供

勞工退休金 年終獎金 壽險

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