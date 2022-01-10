證交所2021年投資未來系列社區大學講座 獲熱烈迴響

台灣證券交易所依金融監督管理委員會金融知識普及計畫，110年度與北、中、南、東部及離島地區各地社區大學合作，辦理「投資未來系列~社區大學講座」，期間因受疫情影響，更即時調整辦理方式，搭配各地社區大學教學設備，以線上方式辦理6場次，另辦理44場實體講座，總計辦理50場次，參加人數共計3,318人次，與會學員均給予極高評價，整體滿意度達96%以上，並有99%學員表示未來仍有持續學習意願。

這次講座區分為金融知識基礎系列及進階系列，並新增三項樂齡主題，其中以樂齡理財怎麼做、證券市場投資必修課、理財與報稅、退休理財大解析、證券新制-零股交易、定期定額投資與實用網路資訊及防範金融詐騙保障投資權益等主題課程，最受各社大歡迎，顯示民眾對投資理財方式的應用有高度興趣，證交所更特別針對小資族、銀髮族等族群，規劃設計與其相關的主題，如注意證券投資風險及證券商品的介紹等，期能將正確的金融知識普惠大眾。

證交所表示，感謝各地區民眾熱烈參與，各社區大學並轉達提供學員寶貴的心得與建議；許多學員表示講座內容很實用並貼近實務，希望可以增加講座場次，以便能獲得更多相關知識；也有學員認為犯罪手法不斷推陳出新，講師以淺顯、簡單字彙說明如何防範金融詐騙，使學員能充分理解詐騙就發生在你我身邊；更多學員認為每位講者內容都非常生動精采，希望能延長講座時間等，這些意見均會做為未來精進活動內容的依據。

證交所也特別感謝全國33所社區大學及承辦單位證基會的合作與配合，共同為金融知識普及計畫盡一分心力，未來像社區大學講座這樣能與社區實際緊密接觸且有助金融知識扎根的活動，證交所都將持續支持辦理。