賭桌上的籌碼！央行：「穩定幣」不穩定 涉及三大風險

中央銀行示警，「穩定幣」為虛擬資產的延伸產品，目前主要用於促進其他虛擬資產交易，持有人需瞭解「穩定幣並非完全穩定」，且具有價值減損、支付相關風險，如果未來廣泛使用到一定規模，特別是進入實體經濟作為支付工具使用，甚至可能產生更大的系統風險。

央行在去(2021)年12月理監事會議參考資料「國際間穩定幣的發展、風險及監管議題」報告指出，目前穩定幣主要是用來促進其他虛擬資產的投機或投資交易，如同美國證管會（SEC）主席Gensler所比擬的「賭桌上的籌碼」，鮮有消費者實際用於購買一般商品或服務，也尚未被社會大眾接受作為主流支付工具。

央行指出，比特幣等虛擬資產價格波動劇烈，不適合作為支付工具使用。因此，近年來業者朝降低價格波動的方向發展，新推出另類虛擬資產「穩定幣」。迄今穩定幣仍多作為促進虛擬資產交易用的工具，並已衍生投機炒作與洗錢等風險，未來如跨入實體經濟作為支付工具使用，影響範圍將擴及社會大眾，帶來更多風險，特別是穩定幣可能涉及向不特定大眾吸收資金等類似銀行的業務，以及可能在全球流通，引發國際間監管機關的關注。

央行表示，穩定幣是另類的虛擬資產，以區塊鏈技術為基礎，搭配業者自行設計的機制，試圖讓其價格穩定在1美元、1歐元或其他資產價格，在虛擬資產世界中建立起與真實世界資產價格1:1的穩定關係，惟至今許多穩定幣的價格實際上並不能保持穩定。

以美元穩定幣為例，通常是使用者向中心化的發行人支付美元，換取等額美元穩定幣（為發行人的負債）的發行，原則上每1美元穩定幣都有對應的1美元作為擔保資產，進而讓使用者相信價格能維持在1美元。央行認為，穩定幣雖試圖創造出價格穩定的價值儲藏工具，但並非所有的穩定幣都能保持價格穩定。

國際清算銀行（BIS）報告指出，許多穩定幣發展至今仍然名不符實，既不是貨幣，價格也不穩定。目前各業者推出的穩定幣運作機制與技術規格不一，且通常未接受外部公正的稽核與監管，亦缺乏制度性安排的保障（如資產擔保與存款保險機制），使其價格常常無法如宣稱般保持穩定。

此外，穩定幣一旦在營運上或技術上的任一環節發生狀況或事故，均可能引發擠兌的情形，導致價格瞬間崩盤。去年新推出的美元穩定幣IRON，其25%的擔保資產是以TITAN代幣組成。去年6月TITAN代幣價格暴跌後，旋即引發市場對IRON擔保不足的擔憂，造成IRON的擠兌。