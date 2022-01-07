和泰產險去年簽單保費收入成長111％ 今年將擴大徵才

產險業2021年營收大成長，累計簽單保費年成長率可逾10%，除了任意車險，防疫險及疫苗險更是帶動保費成長的主力險種之一。在市場驅動下，和泰產險因承保業務及投資績效維持良好，表現亮眼，2021年獲利上看10.8億元，簽單保費收入為111.6億元，較2020年同期成長111%，排名可望晉升為產險市場第六名。今年和泰產險也將擴大徵才，預計增加6%，約增60人。

和泰產險總經理莊瑞德表示，展望今年，預期將保持成長動能，並朝「創新」、「品質」、「熱誠」、「永續」四大面向持續精進，打造創新DNA（Data-Driven, Natural LanguageProcess, Agile），以數據驅動，運用NLP Natural Language Processing）優化服務以達到更好的客戶體驗，建立敏捷文化、根植組織，快速了解市場動態並訂定行動方案。

和泰產險2022年的四大行動方案，是以車聯網、移動服務為中心的核心能耐作為立基，包含投保行動化、理賠行動化，建置數位活力生態平台，推進新商品開發，隨著產業環境與市場需求不斷的變化，場景化、碎片化的保險興起，和泰產險建立敏捷組織文化，以加速數位轉型，提升工作品質，進而提高服務質量，同時串聯集團的車輛價值鏈，強化競爭優勢。

莊瑞德表示，員工是企業最重要的資產，和泰產險致力於建立雇主品牌，除了健檢福利、人才發展地圖等，更把防疫規劃納入員工福利中，特別開設施打疫苗有薪假、施打疫苗補助、員工本人及眷屬防疫險優惠專案等，在2021年成為國內第一家獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的產險公司。

和泰產險高層表示，和泰保證年薪2.5個月，若業績表現好會有年中績效獎金1.5至3.5個月，合計年薪可達16至18個月。

近年主管機關重視ESG政策，和泰產險成立企業永續委員會，由董事長擔任主委，特聘專家顧問指導，進一步加強環境保育工作、健全公司治理，在社會關懷面向則對身心障礙者、經濟脆弱者、外籍移工等較為弱勢之金融消費者，推出微型保險、外籍移工保險等，發揮保險業安定社會的影響力，並提供真人文字客服、無障礙網頁等便民措施，強化對身心障礙者權益之保護。

莊瑞德表示，2022年和泰產險將持續推動低碳排作業流程、供應商企業社會責任管理，開辦農業保險、擴大微型保險捐贈範圍、加入保全理賠聯盟鏈，建置多管道數位理賠申請，包含MID行動身分驗證申請理賠等，營造更友善、更具包容性的金融友善環境。