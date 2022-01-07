快訊

桃機群聚疑再+2！傳1保全1運將確診 陳時中回應了

蕭敬騰遭投訴乾拌麵未過期先變質 廠商緊急回應了

和泰產險去年簽單保費收入成長111％ 今年將擴大徵才

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
和泰產險董事長蔡伯龍（右）及總經理莊瑞德（左）。記者沈婉玉／攝影
和泰產險董事長蔡伯龍（右）及總經理莊瑞德（左）。記者沈婉玉／攝影

產險業2021年營收大成長，累計簽單保費年成長率可逾10%，除了任意車險，防疫險及疫苗險更是帶動保費成長的主力險種之一。在市場驅動下，和泰產險因承保業務及投資績效維持良好，表現亮眼，2021年獲利上看10.8億元，簽單保費收入為111.6億元，較2020年同期成長111%，排名可望晉升為產險市場第六名。今年和泰產險也將擴大徵才，預計增加6%，約增60人。

和泰產險總經理莊瑞德表示，展望今年，預期將保持成長動能，並朝「創新」、「品質」、「熱誠」、「永續」四大面向持續精進，打造創新DNA（Data-Driven, Natural LanguageProcess, Agile），以數據驅動，運用NLP Natural Language Processing）優化服務以達到更好的客戶體驗，建立敏捷文化、根植組織，快速了解市場動態並訂定行動方案。

和泰產險2022年的四大行動方案，是以車聯網、移動服務為中心的核心能耐作為立基，包含投保行動化、理賠行動化，建置數位活力生態平台，推進新商品開發，隨著產業環境與市場需求不斷的變化，場景化、碎片化的保險興起，和泰產險建立敏捷組織文化，以加速數位轉型，提升工作品質，進而提高服務質量，同時串聯集團的車輛價值鏈，強化競爭優勢。

莊瑞德表示，員工是企業最重要的資產，和泰產險致力於建立雇主品牌，除了健檢福利、人才發展地圖等，更把防疫規劃納入員工福利中，特別開設施打疫苗有薪假、施打疫苗補助、員工本人及眷屬防疫險優惠專案等，在2021年成為國內第一家獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的產險公司。

和泰產險高層表示，和泰保證年薪2.5個月，若業績表現好會有年中績效獎金1.5至3.5個月，合計年薪可達16至18個月。

近年主管機關重視ESG政策，和泰產險成立企業永續委員會，由董事長擔任主委，特聘專家顧問指導，進一步加強環境保育工作、健全公司治理，在社會關懷面向則對身心障礙者、經濟脆弱者、外籍移工等較為弱勢之金融消費者，推出微型保險、外籍移工保險等，發揮保險業安定社會的影響力，並提供真人文字客服、無障礙網頁等便民措施，強化對身心障礙者權益之保護。

莊瑞德表示，2022年和泰產險將持續推動低碳排作業流程、供應商企業社會責任管理，開辦農業保險、擴大微型保險捐贈範圍、加入保全理賠聯盟鏈，建置多管道數位理賠申請，包含MID行動身分驗證申請理賠等，營造更友善、更具包容性的金融友善環境。

產險 微型保險 理賠

延伸閱讀

柯文哲反問對北市防疫建議 林靜儀：遵守中央指引

疫情嚴峻 黃珊珊視察松山機場防疫流程

和泰產險業績亮眼 市占排行晉升至第六

疫情擴大 台東元宵炸寒單、遶境活動將滾動檢討

相關新聞

兆豐金全面加薪4% 兆豐銀行考績優加薪上看7%

兆豐金控（2886）為感謝員工辛勞，並響應政府政策，內部已研擬金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%。比照軍...

房貸暴增2.95兆元！206萬名屋奴心酸 平均1個人增147萬

房市交易熱絡，但房貸壓力壓力大不大，貸款統計可見一二。根據聯徵中心最新資料，2012年全國房貸總金額為6.55兆元，20...

信用卡出奇招！台新送洗車、兆豐先拿禮物後刷卡

新年到來，信用卡回饋率和權益都在調整，但也有銀行想出另類手法，拉攏卡友 ，例如，台新銀行推出免費洗車服務，兆豐銀行則推出...

元大台灣50預估配息出爐 3.2元同期新高

元大台灣50（0050）2021年度下半年的配息（於2022年元月除息）正式出爐，元大投信公告，元大台灣50每受益權單位...

金管會盯票券商 中小型租賃業成箭靶

據透露，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

斷炒房金流 金管會盯上票券業

立委日前指出，有企業透過低利率發行商業本票籌資、資金卻流向房市，金管會也發現，去（2021）年票券商發行免保證商業本票餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。