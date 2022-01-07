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泰安產險防疫保單 提供隔離、確診、住院防疫保障

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

桃園機場群聚事件持續增加，引起民眾憂心疫情擴散，變種病毒Omicron已肆虐全球，陸續有國家再現封城，加上近期國內境外移入病例也是雙位數成長，泰安產險提醒民眾，應提高警覺，做好防疫措施並注意自身的保護與保障。

面對緊張的疫情以及春節9天將至，大量旅外國人返鄉人潮增加境外移入的風險，泰安產險今天宣布，全新推出「有疫健康3.0」專案，保障範圍結合法定傳染病的「隔離補償、確診補償、住院日額、負壓隔離病房或加護病房日額」等四大保障。

以「有疫健康3.0」投保方案二為例，只要因新冠疫情政府要求居家或集中隔離，即可申領「法定傳染病隔離補償」3萬元，不幸確診則還可申請「法定傳染病關懷金」3萬元，再依實際住院日數給付每日3千元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日6千元。

泰安產險表示，「有疫健康3.0」專案不單僅保障新冠肺炎，只要是行政院衛生福利部疾病管制署規範之一到五類法定傳染疾病皆屬保障範圍，例如因A型流行感冒、流感併發重症、麻疹、登革熱等法定傳染疾病確診住院者，也包含在理賠項目中。

泰安產險認為，防疫保單讓民眾面對未知的變種病毒與疫情發展有即時的準備，已屬民生必需品。泰安「有疫健康3.0」專案，無等待期即刻生效，最低費率方案不分年齡、性別、職業，單一費率每人保費606元，此專案使用電子保單做寄發，除了可避免接觸，增加群聚風險外，同時兼具環保及便利。

疫情 產險

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