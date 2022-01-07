疫情升溫 和泰防疫險隔離賠10萬元業界最高

元旦假期剛結束，春節連假也即將到來，不少民眾早早都已規劃好出遊計畫，帶著疫苗護照，暢遊台灣各大觀光勝地，但這陣子突然興起的Omicron變異株傳染力是Delta病毒的兩倍，面對這一波險峻的境外病毒大軍，全民防疫不可鬆懈。和泰產險防疫保單再升級，隔離定額補償10萬元，業界最高。

和泰產險新推出防疫神單「新疫點零補償型專案」，提高了隔離補償的保額。保險期間內，若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償；若不幸確診染疫，則可獲得5萬元的補償保險金，不分職業、性別、年齡單一費率，保費僅需895元，外國人也能保。

此專案目前僅提供網路投保，民眾於線上填妥投保資料，待審核通過後，午夜12時立即生效，如網站操作有任何疑問，可向和泰產險洽詢，將有專人服務。

隨著變種病毒株不斷增強，疫苗第三劑全面開放施打，指揮中心也列出四類優先接種追加劑之對象，和泰產險提醒符合第三劑疫苗接種資格之民眾，於施打前應注意施打日是否還在疫苗險的保障期間內，疫苗接種後若出現不良事件，不需證明因果關聯性，和泰產險僅需排除除外事項，即可啟動保單責任，不論第幾劑，同一保單年度最高給付二次。

連續假期期間，返鄉、出遊人潮眾多且複雜，基本的防疫措施不能少，可用投保防疫險的方式給自己多一分保障。