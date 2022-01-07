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年終獎金放大術 北富銀五字投資法

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

時近歲末年終，萬眾期待的年終獎金即將入袋，該如何投資運用才能聰明放大這筆小財富？台北富邦銀行表示，受新冠疫情擴大及各國貨幣政策調控的預期心理影響，全球經濟活動不確定性增高，預估2022年市場仍會呈現頻繁波動態勢，建議投資人要留意資產配置，善用多元資產構建投資組合，減低過度集中於單一資產所帶來的風險。同時北富銀也提供另類投資建議，幫助投資人輕鬆掌握全球趨勢，透過長期布局爭取穩健回報。

北富銀指出，目前Omicron變種病毒快速在全球蔓延，許多國家皆收緊防疫規定，可能會讓缺料嚴重、原物料價格飆漲等供應鏈問題雪上加霜，進而加劇通膨壓力及市場對升息的疑慮，增高投資的不確定性。面對變動性高的市場環境，挑選合適的投資工具並做好資產配置管理，成為當前維繫穩健獲利的關鍵。北富銀建議民眾可善用「新、人、都、缺、財」投資五字訣，即聚焦科技創「新」、「人」口結構改變、「都」市發展、氣候變遷及稀「缺」資源、新興國家「財」富增長，這五大範疇都屬於世界性趨勢，適度布局有助於長期投資回報。

至於投資工具的選擇，北富銀建議上班族可考慮連結全權委託投資帳戶的投資型保單，一來有專業團隊代操管理，能省去大量選股盯盤的時間；二來用年終獎金就可以完成多元資產配置，達到更完善的風險控管。以「富邦人壽享富一生(外幣計價)變額年金保險及富邦人壽享富一生(外幣計價)變額壽險 (下合稱：享富一生)」為例，只要新台幣30萬元(或美元1萬元)即可進行規劃，除100%以ETF投資，具有成本優勢外，其中30%投資於「新、人、都、缺、財」5大全球趨勢，透過13檔主題式ETF鎖定趨勢變革商機；30%分布在區域型股票部位上，能適時調整國家曝險，保留掌握短期戰略行情之彈性，兼顧投資穩健與靈活；另外40%資金則將配置於債券，能降低波動風險，鞏固穩健獲利基本盤。

此外，「享富一生」在符合提解條件下每月定期提解，可提供持續現金流，如果當月任一營業日保單淨值大於等於10.25美元，還可另外獲得每單位資產0.1美元的加碼提撥(當月以一次為限)，讓獲利月月落袋為安。同時「享富一生」除可選擇壽險平台，讓投資同時可兼顧人身風險外，亦可選擇年金型態，隨著投資年期增加，保單帳戶價值也逐年積累，日後可年金化分期領取年金，創造長遠穩定的金流，相當適合上班族退休準備之用。

北富銀也提醒民眾，年終獎金到手後，首要之務還是先理債再理財，預留過年必要開支並償還利率較高的負債後，剩餘資金再投入理財，才不致對現金流造成負擔，投資規劃上也會更具彈性。

北富銀 富邦人壽

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