蔡明興獲頒北醫名譽醫學博士 大力支持生醫產業發展

台北醫學大學今日舉行名譽醫學博士頒授典禮，富邦金董事長蔡明興今日獲北醫頒發名譽醫學博士學位，其夫人富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧今日也陪同接受頒授。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮，富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。

蔡明興表示，這次獲頒台北醫學大學名譽醫學博士是至為崇高的榮耀，這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。更期盼之後能與台北醫學大學有更多互動交流，結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。

台北醫學大學董事長張文昌表示，富邦金控在蔡明興領導下，服務版圖橫跨壽險、銀行、產險、證券與投信，是國內倍受肯定的金融集團，也是台灣金融控股的龍頭之一，他的卓越領導、經營管理，為他個人及富邦金控贏得無數肯定與榮耀。

「很高興北醫又多了一位世界級企業領袖的傑出校友！」台北醫學大學校長林建煌指出，蔡明興是一位具前瞻與創新思維的領導人，更是一位傑出成功的國際級企業家。近年台灣生醫產產也蓬勃發展，蔡明興與富邦集團，20年前就開始支持台灣生醫產業的發展，隨著大健康時代來臨，再生醫療、精準醫療、數位醫療備受關注，而這也正是北醫目前積極發展的重要領域，也期待未來能與富邦集團有更深入的合作，共同為台灣的精準健康產業開創新的局面。

蔡明興擁有台灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位及輔仁大學名譽商學博士學位。蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入富邦集團工作。

蔡明興也長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資以支持生技產業的育成與培植，近20年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投已投入超過139億元。為扶植新創，2014年蔡明興以個人名義與鑽石生技投資公司捐贈新台幣1.5億元，成立永續經營之「台大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發，打造良好創業環境；蔡明興也是台灣生技醫藥發展基金會（TBF）的捐資者；今年起更擔任國家生技醫療產業策進會(生策會)的顧問。