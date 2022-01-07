疫情擴散 泰安產險有疫健康3.0開賣

桃園機場群聚事件持續增加，引起民眾憂心疫情擴散，此外變種病毒Omicron已肆虐全球，陸續有國家再現封城，加上近期國內境外移入病例也是雙位數成長，泰安產險提醒民眾，應提高警覺，做好防疫措施並注意自身的保護與保障。

面對緊張的疫情以及春節九天將至，大量旅外國人返鄉人潮增加境外移入的風險，為此泰安產險全新推出「有疫健康3.0」專案，保障範圍結合法定傳染病之「隔離補償、確診補償、住院日額、負壓隔離病房或加護病房日額」等四大保障。

以有疫健康3.0投保方案二為例，只要因COVID-19疫情政府要求居家或集中隔離，即可申領法定傳染病隔離補償3萬元，不幸COVID-19確診則還可申請法定傳染病關懷金3萬元，再依實際住院日數給付每日3,000元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日6,000元。

泰安產險表示，有疫健康3.0專案不單僅保障COVID-19，只要是行政院衛生福利部疾病管制署規範之一到五類法定傳染疾病皆屬保障範圍，例如，因A型流行感冒、流感併發重症、麻疹、登革熱等法定傳染疾病確診住院者，也包含在理賠項目中。

防疫保單已屬民生必需品，讓民眾面對未知的變種病毒與疫情發展有即時的準備。泰安有疫健康3.0專案，無等待期即刻生效，最低費率方案不分年齡、性別、職業，單一費率每人606元保費，此專案使用電子保單做寄發，除了可避免接觸，增加群聚風險外，同時兼具環保及便利。