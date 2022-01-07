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兆豐金全面加薪4% 兆豐銀行考績優加薪上看7%

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控內部已研擬金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%；兆豐銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年兆豐銀的加薪幅度平均約6.3%。圖／本報資料照片
兆豐金控內部已研擬金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%；兆豐銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年兆豐銀的加薪幅度平均約6.3%。圖／本報資料照片

兆豐金控（2886）為感謝員工辛勞，並響應政府政策，內部已研擬金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%。比照軍公教加薪，兆豐金控預定將提月底董事會同意即可施行，由於旗下兆豐銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年兆豐銀的加薪幅度平均約6.3%，考績優等的基層行員甚至可能達到7%以上。

兆豐金控旗下子公司獲利多較前年度成長，銀行子公司雖不如預期，但金控考量銀行受疫情衝擊、低利環境等不利因素影響，員工仍戮力推動業務，十分辛苦，為激勵士氣，因此也同意全面調薪4%。由於銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年的加薪幅度平均約6.3%，考績優等的基層行員甚至可能達到7%以上。

兆豐金控 加薪 兆豐銀行

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