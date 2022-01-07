秉持以客戶為中心！中壽桃竹客服中心帶來有感體驗

中國人壽秉持「以客戶為中心」的理念，在桃竹分公司斥資打造嶄新客服中心，除了更加寬敞明亮的空間，為帶給保戶更優質的服務體驗，還引進包括雙語服務、健康小棧、分流叫號機制等，讓民眾前來申辦各項業務時，與過往相比可減少近五成等待時間，成為具體實踐集團ABCDE五大策略的旗艦示範中心，也將是未來其他分公司可遵循的指標與模式。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽聚焦「以客戶為中心」，不僅以同理心站在社會大眾的需求設想，也和業務通路和其他合作通路，建立彼此的信任關係，讓越來越多人都願意成為中壽產品與服務的引薦人，朝向「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」的願景目標邁進。

全新的桃竹客服中心，掌握國際化發展趨勢，提供雙語服務，以及中、英文的契變書、理賠申請書等，讓使用英語的保戶能溝通無礙。同時，將服務流程優化，導入分流叫號機制，接待人員在客戶一進門，就先行瞭解其需求並初步提供協助，讓民眾前來申辦各項業務時，能較以往大幅縮短時間。

而為展現「公平同理、待客如己」精神，桃竹的客服中心特別為身心障礙朋友設置了愛心友善櫃台，將檯面高度再往下降，並且規劃「健康小棧」，讓客戶前來辦理各項業務時，能夠撥空體驗生物辨識、測量血壓等，瞭解身體狀況，而服務人員也會給予適當建議，增添貼心的感受。

除此之外，桃竹分公司還建置了全新的業務員訓練中心，透過擴增實境(AR)、互動電子白板、雲端串流等數位應用，以結合壽險專業的沉浸式教學，包括講師授課時，內容同步出現至教室電視牆及學員的行動載具上，也能在分組報告時利用無線串流，將各組資料分享至電子白板及電視牆，協助新世代人才能夠熟悉並善用各項行動載具與數位工具，不僅讓培訓過程更加有效率，也有助業務員未來接觸客戶時，能夠產生好感與信賴。

中壽成為中華開發金控100%持有子公司後，將持續與集團其他子公司協同合作，運用跨售、大數據分析等策略，並持續擴大數位化應用及拓展銷售通路，提供更符合民眾保障需求的商品及服務，並持續深化集團的「ABCDE」5大策略，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），期能成為業內標竿。