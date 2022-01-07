房貸暴增2.95兆元！206萬名屋奴心酸 平均1個人增147萬

房市交易熱絡，但房貸壓力壓力大不大，貸款統計可見一二。根據聯徵中心最新資料，2012年全國房貸總金額為6.55兆元，2021年底至9.5兆元，等於10年來房貸暴增2.95兆元，但貸款人數卻從209.9萬減少至206.7萬，平均個人房貸金額增加147.53萬元，房貸也呈現出買方壓力。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨表示，從房貸負擔率到房貸人數、金額，現在購屋雖然利率較低，但房貸壓力大，對於購屋人而言，買房可謂不可不承受之重，加上政府對房貸限制，應該也是房貸人數減少的重要原因。

徐佳馨指出，綜觀10年來房貸狀況，雖然利率減少0.66個百分點，可是負擔率增加1.29個百分點；影響所及，總金額和個人平均房貸金額大增超過4成，貸款人數也減少了3.2萬人，顯見在高房價時代，民眾咬緊牙根背負貸款已成趨勢，房貸利率雖然從1.91%降至1.35%，可是若以平均房貸金額從312萬增加到459萬，若20年房貸試算，每月負擔房貸從1.56萬元增加至2.18萬元，每月增加6,230元，低利效應在高房價壓力下顯得無力。