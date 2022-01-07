哇哉上課瞄準激勵商機 攜手劉軒推獨家另類開運課程

2021年各行各業被病毒怪獸打趴重傷，上班族現在變成焦慮一族，憂心著自己的KPI達成率和狠狠變薄的年終獎金。面對這世代共同的超級壓力，線上學習平台-哇哉上課特別在農曆年前推薦最新上架的心靈成長系列課程，由正向心理學專家也是知名作家劉軒，教大家如何為心靈除舊佈新，讓自己時時散發正向能量，接受幸運的頻率、抓住幸運的機會，最終能透過有效的行動達成目標、翻轉人生。

仲誼公關、Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒表示，現代人的心靈非常需要被療癒、被激勵、被提升，由劉軒開設的《劉軒的貴人相助幸運秘訣－我的運氣我決定》課程，不是虛無飄渺的精神喊話，而是能真正幫助你建立健康心態，並且透過實際操練一步步達標，讓你的新年新希望不再空有滿腹理想。

擁有美國哈佛大學心理學學士、教育學院心理學碩士學歷以及心理學博士候選人的劉軒，同時也具備知名作家、廣播節目主持人、品牌顧問與音樂工作者…等多重身分，延續曾出版過的兩本與幸運有關的暢銷書，錄製成這一堂線上課程影音版，並由哇哉上課全台獨家代理。

課程中將分享一套結合心理學研究、從內而外「創造幸運」的法則，並且透過三大練習：正向心理X大腦調頻X人際關係，認知到幸運是一種「能力」，只要改變心態，改變選擇和做事的方法，隨時傳達出幸運的訊號，就有更多機會接收幸運、吸引貴人相助，再經由人際關係的「弱連結」效應，建立起處處充滿機會的人脈網，讓自己不再與幸運擦身而過，而是能在關鍵時刻成為人人稱羨的「幸運兒」。

此外，關於年終獎金該怎麼用？則有《郭莉芳的月光族財務救星－小資理財投資金鑰》，破解月光族十大症頭，分析必備的儲蓄與理財觀念，還將特別加碼彩蛋課程教大家如何運用年終獎金好好理財，讓自己終結零存款，晉升好野人。

同時，還有暢銷的「進入職場必備課程」系列四堂課，包含《林書煒的職場高效溝通術－口才優化秘訣》、《郝慧川職場文字力－從e-mail到寫作零失誤》、《岳啟儒的職場加薪秘笈－升遷佈局策略》以及《賴度之的職場競爭力－上班族脫穎而出秘技》，從表達力、文字力、加薪力到競爭力，囊括上班族缺一不可的必備能力。