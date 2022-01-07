元大台灣50預估配息出爐 3.2元同期新高

元大台灣50（0050）2021年度下半年的配息（於2022年元月除息）正式出爐，元大投信公告，元大台灣50每受益權單位預估發放3.2元，將在1月21日除息，3月4日發放配息，合計2021年度預計配息3.55元。

元大台灣50這次每受益權單位預估發放3.2元，並創下2016年該ETF從年配息改為每年兩次配息以來，同期最高的分配收益金額。

元大台灣50是國內首檔發行的ETF，近年國人熱衷被動式投資，該ETF長期優異的表現已成為許多人存股、退休金理財的主要投資工具。

集保結算所統計，2019年底，元大台灣50的受益人約9萬人，2020年底增至19.1萬人，2021年底受益人再成長到34.6萬人，近兩年激增近三倍，同時元大台灣50的規模也成長到1,760億元（根據元大投信統計至2021/12/30)，稱冠台股上市櫃ETF，令該ETF的配息成果愈來愈受關注。

元大投信公告，元大台灣50 2021年度下半年配息之第一階段評價，預估每受益權單位將配發3.2元，後續除息前的1月19日，還會進行第二階段配息公告，確認實際的配發金額。

受惠台灣企業獲利提升，元大台灣50近年表現成長，歷次除息都有填息的好成績，於2018、2019、2020及2021年7月除息時，皆在除息日火速填息。今年台股獲利預期持續成長，投資人可留意參與元大台灣50的除息行情。

另一方面，元大投信響應ESG潮流，已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，元大台灣50成分股落實永續經營，帶動該ETF榮獲晨星永續投資最高5顆地球評級，這代表投資人持有元大台灣50，不僅參與台灣經濟成長的果實，也能兼顧ESG投資需求。無論是想買0050、0056，或是月月配息的元大台灣高股息優質龍頭基金，投資人只要在「元大基金先生」動動手指，便能查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊；若已經是元大投信ETF的投資人，還能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細，大大幫助領息族規畫現金流。

元大投信說，即日起至2月28日期間成功登入APP的用戶，則享有2022上半年APP線上定期定額申購元大系列基金，終身享手續費優惠。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意ETF的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。