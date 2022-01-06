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元大金2021大賺348億創新高 每股股利上看1.7元

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）率先同業公布2021全年自結稅後純益，累計全年大賺348.66億元，年增率達44.6%，全年每股稅後純益（EPS）2.87元，續創歷史新高。元大金旗下主要子公司包括元大證券、人壽、投信2021年獲利也同步創下歷史新高，尤其證券龍頭元大證獲利大幅成長逾六成，大賺近233億元，是推升元大金獲利續攀高峰的關鍵。

元大金獲利創新高，也讓市場對元大金的股利配發充滿期待。2020年元大金控EPS為1.99元，去年分配現金股息每股1.2元，配發率約六成左右，因此法人預估若比照以往，則每股股利有機會超過1.7元水準。

元大金自結去年12月單月稅後純益16.41億元，累計全年稅後純益348.66億元。受惠台股2021年價量齊揚，每日成交均量擴增至4,778億元，且超過5,000億元以上的交易日達36天，元大證券在經紀業務市占率逾13%之下，包括經紀業務手續費收入、融資利息收益、複委託與借券業務等都有相當高成長，去年全年獲利232.93億元，年成長達61.7%，EPS為3.89元，貢獻元大金獲利比重近67%。

元大金控 EPS

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