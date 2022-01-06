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金管會劍指租賃業？票券商憂衝擊中小型企業籌資

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

據透露，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

大型票券業者說，近年租賃業發行很多「免保證」商業本票，等於是免擔保、低利取得資金，而又因租賃業屬經濟部管轄、資金用途也難控管。

該業者說，因此金管會希望透過票券商嚴控企業發票負債比，間接控管企業低利籌資的財務操作，一來避免企業財務槓桿太高、影響票券市場，也可降低票券包銷風險，二來也可控管過多信用資金流向房市。

但該業者也坦言，因企業大小規模不一，票券商很難對單一行業設發票負債比，例如一些小型企業的淨值比很低，若設了一個淨值倍數，可能企業發票一下子就到頂了，因此票券商都希望可以由業者自訂。

但銀行局副局長林志吉則說，若企業發票負債比太高，一旦該行業急轉，恐影響票券市場，希望票券公會可以訂一個上限。

據去年12月初統計，近百家公司發行免保證商業本票餘額佔該淨值總額約近15%，顯示整體公司平均發票負債比並未過高。

金管會 房市 經濟部

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