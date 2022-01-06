快訊

央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

劍指租賃業？企業低利發票籌資 金管會控票券商金流

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

立委日前指出，有企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市金管會也發現，去(2021)年票券商發行免保證商業本票餘額達1.5兆餘元，近六年成長了兩倍，更有一家企業發票負債比竟逼近10倍，顯示企業財務槓桿過高、票券商包銷風險大增，金管會決議出手。

金管會宣布，要求票券公會需對企業發行免保證商業本票餘額佔淨值倍數（稱負債比）設限，銀行局副局長林志吉坦言，若以企業財務健全性來看，企業發票負債比應以兩倍為宜。

大型票券商坦言，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

據金管會統計，票券市場免保證商業本票發行餘額，從2016年1月的7,559億元，到2021年12月初已達1兆5,228億元，等於近六年成長了兩倍，成長驚人，其中更有一家企業發票負債比近十倍，敲響金管會警鐘。

林志吉說，目前僅規範票券商持有同一企業、或同一產業商業本票的限額，但卻沒考慮到企業發票的負債比，可能讓企業同時找多家票券商承銷發行商業本票，讓企業財務槓桿過高，一旦違約恐影響票券市場。

林志吉說，參考證交法、公司法相關規定，一家企業財務健全衡量指標，是「負債以淨值兩倍為限」，若遠高於兩倍恐偏離財務健全本質，因此希望票券商替企業承銷免保票時，需注意企業負債比。

他說，已要求票券公會研議規範票券商承銷免保證商業本票時，須評估企業發票餘額佔淨值倍數，希望可擬定一個上限，也為了避免衝擊企業籌資，也給企業調整期，採逐步調降。

據金管會初步調查，目前共有15家企業發票負債比超過兩倍。一般企業要發行免保證商業本票，多是具有較好信評的大型企業，如租賃業、中油、台電、金控或券商等，發行商業本票籌資都屬短期資金用途，多是一年內到期。

票券業者說，通常企業發行商業本票籌資、會找票券商業承銷，等於票券商是一個「通路」，替企業找專業投資人買商業本票；但因多數免保證商業本票都是由票券商「包銷」等於變成票券商自己持有，一旦企業違約，就會衝擊票券商。

金管會 房市

延伸閱讀

22家壽險業保單借款紓困上路 年利率1.28%優惠3年

免保票發行餘額破兆元 金管會要求票券業強化風控

加密幣業務主管機關究竟是誰？ 三個和尚沒水喝

陳冲：加密貨幣要趕快找出業務主管機關 以免釀成災難

相關新聞

央行看聯準會會議紀錄 「提前縮表」比升息更可怕

美國聯準會會議紀錄釋出「鷹」派訊息，震撼國際金融市場，中央銀行官員今（6）日解讀，會議紀錄顯示，美國今年可能升息2~3次...

22家壽險業保單借款紓困上路 年利率1.28%優惠3年

保單借款紓困常態化，自今年起，全體22家壽險業將在每年首季辦理保單借款紓困，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率...

免保票發行餘額破兆元 金管會要求票券業強化風控

有公司發行免保票餘額過高，占淨值近10倍，引起金管會注意。由於票券業承銷有9成以上採包銷，為避免市場風險過高，金管會日前...

中信與聯電合作 簽署5年期40億永續績效連結貸款

中信銀行今宣布，與聯電共同簽署5年期40億元永續績效連結貸款，貸款期間中信銀將持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標...

聯準會放老鷹、股匯雙跌 新台幣貶3分收27.651元

新台幣匯率今（6）日以27.651元作收，貶值3分，台北外匯經紀公司成交金額13.52億美元。今日上午新台幣以27.64...

新台幣貶3分 收27.651元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.651元，貶3分，成交金額13.52億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。