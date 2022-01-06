劍指租賃業？企業低利發票籌資 金管會控票券商金流

立委日前指出，有企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市，金管會也發現，去(2021)年票券商發行免保證商業本票餘額達1.5兆餘元，近六年成長了兩倍，更有一家企業發票負債比竟逼近10倍，顯示企業財務槓桿過高、票券商包銷風險大增，金管會決議出手。

金管會宣布，要求票券公會需對企業發行免保證商業本票餘額佔淨值倍數（稱負債比）設限，銀行局副局長林志吉坦言，若以企業財務健全性來看，企業發票負債比應以兩倍為宜。

大型票券商坦言，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

據金管會統計，票券市場免保證商業本票發行餘額，從2016年1月的7,559億元，到2021年12月初已達1兆5,228億元，等於近六年成長了兩倍，成長驚人，其中更有一家企業發票負債比近十倍，敲響金管會警鐘。

林志吉說，目前僅規範票券商持有同一企業、或同一產業商業本票的限額，但卻沒考慮到企業發票的負債比，可能讓企業同時找多家票券商承銷發行商業本票，讓企業財務槓桿過高，一旦違約恐影響票券市場。

林志吉說，參考證交法、公司法相關規定，一家企業財務健全衡量指標，是「負債以淨值兩倍為限」，若遠高於兩倍恐偏離財務健全本質，因此希望票券商替企業承銷免保票時，需注意企業負債比。

他說，已要求票券公會研議規範票券商承銷免保證商業本票時，須評估企業發票餘額佔淨值倍數，希望可擬定一個上限，也為了避免衝擊企業籌資，也給企業調整期，採逐步調降。

據金管會初步調查，目前共有15家企業發票負債比超過兩倍。一般企業要發行免保證商業本票，多是具有較好信評的大型企業，如租賃業、中油、台電、金控或券商等，發行商業本票籌資都屬短期資金用途，多是一年內到期。

票券業者說，通常企業發行商業本票籌資、會找票券商業承銷，等於票券商是一個「通路」，替企業找專業投資人買商業本票；但因多數免保證商業本票都是由票券商「包銷」等於變成票券商自己持有，一旦企業違約，就會衝擊票券商。